Politika

KOSOVO I METOHIJA, REPUBLIKA SRPSKA, ENERGETIKA: Poznate teme razgovora Vučića i Putina u Kini

Новости онлине

29. 08. 2025. u 17:44

TOKOM boravka u Kini, predsednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sa liderima više zemalja, uključujući predsednika Republike Srbije Aleksadra Vučića, kao i lidera Kine Si Đinpinga, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, prenosi RIA Novosti.

КОСОВО И МЕТОХИЈА, РЕПУБЛИКА СРПСКА, ЕНЕРГЕТИКА: Познате теме разговора Вучића и Путина у Кини

Foto: Profimedia

- Naravno, biće razmotreno i stanje na Kosovu i Metohiji, kao i situacija u vezi sa Republikom Srpskom - otkrio je Ušakov.

Lideri Rusije i Srbije će razgovarati tokom predstojećeg susreta o rusko-srpskoj saradnji, sa fokusom na energetski sektor.

- Planirano je da se razmene mišljenja o ključnim pitanjima rusko-srpske saradnje, uključujući i energetiku, ali i druge oblasti - naglasio je Ušakov.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?