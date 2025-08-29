UHAPŠEN JEDAN OD VOĐA BLOKADERA U LAZAREVCU: Predstavlja se kao ratni veteran, žena i sin ga prijavili za porodično nasilje (FOTO)
JUGOSLAV Jovanović, jedan od vođa blokadera u Lazaervu, uhapšen je sinoć zbog nasilja u porodici, u krvi mu prođano preko 2.5 promila alkohola u krvi.
Jedan od vođa blokdera u Lazarevcu, Jugoslav Jovanović, zaposlen u Kolubari koji se inčae predstavlja kao ratni veteran uhapšen je sinoć zbog nasilja u porodici.
Njega su prijavili žena i sin. Pri hapšenju urađen mu je alko test i imao je preko 2.5 promila alkohola u krvi.
Jovanović se u javnosti predstavljao kao ratni veteran, a njegovi objavljeni statusi na Fejsbuku dodatno osvetljavaju njegovu agresivnu retoriku. U jednoj od objava napisao je:
„Dok nisam otišao u zavičaj, a nije daleko, nisam znao da sam ovako jak.“
U drugoj je zapretio svima koje naziva „ćacima“:
„Za sve ćacije važi od ovoga momenta, bio sam tolerantan, trpeo vaše uvrede, praštao, sada za Vas ćaci važi – ja sam beretka, vidimo se.“
U još jednoj poruci, Jovanović je otvoreno govorio o nasilju:
„Da se podsetimo, rekao sam pre manje ili više devet meseci, nemoj neko decu da mi dira – postajem zajeban, nije skromno ali tako jeste, aj napred, vidimo se.“
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)