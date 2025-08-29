UHAPŠEN JEDAN OD VOĐA BLOKADERA U LAZAREVCU: Predstavlja se kao ratni veteran, žena i sin ga prijavili za porodično nasilje (FOTO)

JUGOSLAV Jovanović, jedan od vođa blokadera u Lazaervu, uhapšen je sinoć zbog nasilja u porodici, u krvi mu prođano preko 2.5 promila alkohola u krvi.

Foto: Novosti

Jedan od vođa blokdera u Lazarevcu, Jugoslav Jovanović, zaposlen u Kolubari koji se inčae predstavlja kao ratni veteran uhapšen je sinoć zbog nasilja u porodici.

Njega su prijavili žena i sin. Pri hapšenju urađen mu je alko test i imao je preko 2.5 promila alkohola u krvi.

Jovanović se u javnosti predstavljao kao ratni veteran, a njegovi objavljeni statusi na Fejsbuku dodatno osvetljavaju njegovu agresivnu retoriku. U jednoj od objava napisao je:

„Dok nisam otišao u zavičaj, a nije daleko, nisam znao da sam ovako jak.“

U drugoj je zapretio svima koje naziva „ćacima“:

„Za sve ćacije važi od ovoga momenta, bio sam tolerantan, trpeo vaše uvrede, praštao, sada za Vas ćaci važi – ja sam beretka, vidimo se.“

U još jednoj poruci, Jovanović je otvoreno govorio o nasilju:

„Da se podsetimo, rekao sam pre manje ili više devet meseci, nemoj neko decu da mi dira – postajem zajeban, nije skromno ali tako jeste, aj napred, vidimo se.“

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti