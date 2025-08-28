VUČIĆ OTKRIO: Na rođendanu kod Željka Mitrovića bio urednik Nove S

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV "Pink" od 21 sat.

Foto: TV Pink Printksrin

Kaže da je običan čovek, ne više od toga.

- Imam emocije i to kroz šta sam prošao poslednjih devet meseci, moja deca to malo kao za deset života prođe. I postao sam, nažalost, u tom nekom ličnom odnosu manje tolerantan i sebi sam zamerio. Kod Željka sam bio na rođendanu. On to slavi kao da je mnogo važan i veliki dan, što valja tako. Stari ljudi ne bi trebalo da rade. Sada će se naljutiti pošto mu je to valjda najteža godina. A on je od mene četiri godine stariji, to znate. Nije on mlađi, on izgleda mlađe, deset godina. Stariji, bio sam na rođendanu kod njega i onda sam uveo, video sam da mu je jedan od gostiju bio direktor Nove S. Sačekao sam kao pristojan čovek desetak minuta i znajući da ti ljudi svakoga dana vode kampanju, da smo ubice, kako treba da se obračunaju i sa mojom decom i sa svim drugim. Ja sam napustio taj skup posle desetak minuta. Onda sam shvatio da to prosto nije fer prema domaćinu i kao predsednik Srbije - rekao je on.