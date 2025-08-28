VUČIĆ OTKRIO: Na rođendanu kod Željka Mitrovića bio urednik Nove S
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV "Pink" od 21 sat.
Kaže da je običan čovek, ne više od toga.
- Imam emocije i to kroz šta sam prošao poslednjih devet meseci, moja deca to malo kao za deset života prođe. I postao sam, nažalost, u tom nekom ličnom odnosu manje tolerantan i sebi sam zamerio. Kod Željka sam bio na rođendanu. On to slavi kao da je mnogo važan i veliki dan, što valja tako. Stari ljudi ne bi trebalo da rade. Sada će se naljutiti pošto mu je to valjda najteža godina. A on je od mene četiri godine stariji, to znate. Nije on mlađi, on izgleda mlađe, deset godina. Stariji, bio sam na rođendanu kod njega i onda sam uveo, video sam da mu je jedan od gostiju bio direktor Nove S. Sačekao sam kao pristojan čovek desetak minuta i znajući da ti ljudi svakoga dana vode kampanju, da smo ubice, kako treba da se obračunaju i sa mojom decom i sa svim drugim. Ja sam napustio taj skup posle desetak minuta. Onda sam shvatio da to prosto nije fer prema domaćinu i kao predsednik Srbije - rekao je on.
Preporučujemo
VUČIĆ UPOREDIO REZULTATE IZ 2012. I DANAS: Ovo je razlika u BDP-u i broju zaposlenih
28. 08. 2025. u 21:18
VUČIĆ: Kad bi ljudi videli da se iza ljudi bez lica kriju Živković, Tomanović ili Đokić, oni bi rekli da te neće
28. 08. 2025. u 21:16 >> 21:17
"STVARI SE SMIRUJU U SRBIJI": Vučić: "Večeras svuda imaju manji broj ljudi, biće sve u redu u Novom Sadu"
28. 08. 2025. u 21:11 >> 21:11
"MNOGO VAŽNIH VESTI KOJE ŽIVOT ZNAČE" Vučić gost TV Pink
28. 08. 2025. u 21:02 >> 21:29
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)