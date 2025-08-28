"MI SAMO HOĆEMO BUDUĆNOST ZA NAŠU DECU!" Građani protiv blokada pozivaju na novi skup (VIDEO)
GRAĐANI protiv blokada najavili su najveći skup do sada 31. avgusta.
"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi? Mi samo hoćemo stabilnost, sigurnost, i budućnost za našu decu", poručuju u novom videu građani protiv blokada i najavljuju novi skup za nedelju, najveći do sada, za nedelju u 18 i 30.
Pogledajte njihov poziv:
