"MI SAMO HOĆEMO BUDUĆNOST ZA NAŠU DECU!" Građani protiv blokada pozivaju na novi skup (VIDEO)

GRAĐANI protiv blokada najavili su najveći skup do sada 31. avgusta.

Foto Novosti

"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi? Mi samo hoćemo stabilnost, sigurnost, i budućnost za našu decu", poručuju u novom videu građani protiv blokada i najavljuju novi skup za nedelju, najveći do sada, za nedelju u 18 i 30.

Pogledajte njihov poziv: