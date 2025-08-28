Politika

"MI SAMO HOĆEMO BUDUĆNOST ZA NAŠU DECU!" Građani protiv blokada pozivaju na novi skup (VIDEO)

В.Н.

28. 08. 2025. u 13:58

GRAĐANI protiv blokada najavili su najveći skup do sada 31. avgusta.

МИ САМО ХОЋЕМО БУДУЋНОСТ ЗА НАШУ ДЕЦУ! Грађани против блокада позивају на нови скуп (ВИДЕО)

Foto Novosti

"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi? Mi samo hoćemo stabilnost, sigurnost, i budućnost za našu decu", poručuju u novom videu građani protiv blokada i najavljuju novi skup za nedelju, najveći do sada, za nedelju u 18 i 30. 

Pogledajte njihov poziv:

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

KOMPANIJA Telekom Srbija podneće tužbu nadležnom sudu zbog objavljivanja audio snimka navodnog razgovora generalnih direktora TS i Junajted Grupe Vladimira Lučića i Stena Milera čija autentičnost nije utvrđena, iako je to prethodno traženo, saznajemo iz odlično obaveštenih izvora.

28. 08. 2025. u 14:00

