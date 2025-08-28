EVROPOSLANICA SILVIJA SARDONE U PISMU UPITALA EP: Koje mere Evropa namerava da preduzme prema Prištini?

EVROPOSLANICA Silvija Sardone iz redova italijanske Lige uputila je juče pismo Evropskom parlamentu u kome je pitala tu evropsku instituciju koje mere namerava da preduzme EU prema privremenim prištinskim institucijama kako bi se obezbedilo da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju puni demokratski i politički pristup, u skladu sa evropskim standardima u oblasti osnovnih prava i izbornih sloboda?

Ona je ova pitanja uputila povodom pokušaja vlasti u Prištini da Srpskoj listi zabrani učešće na predstojećim lokalnim izborima.

Sardone je u pismu u koje je Tanjug imao uvid pitala i da li se razmatra uspostavljanje posebnog mehanizma praćenja radi sprečavanja budućih pokušaja isključivanja na osnovu etničke ili verske pripadnosti na KiM.

Kao obrazloženje za ta pitanja Sardone je navela da je 21. avgusta 2025. godine Srpska lista objavila da, iako su bili ispunjeni svi zakonski kriterijumi za učešće na izborima 12. oktobra na KiM, Centralna izborna komisija nije verifikovala kandidature srpskih gradonačelnika i odbornika, koje je potom prihvatila Komisija za žalbe, kao nezavisni organ u odnosu na vladu.

- Postupak Vlade kosovskog premijera (Aljbina) Kurtija u odbijanju registracije Liste otkriva sve veću diskriminaciju prema srpskoj manjini - naglasila je ona.

U pismu, Sardone je nabrojala i mere zabeležene tokom vlade Kurtija protiv srpskog stanovništva, i to: Zatvaranje brojnih institucija i osnovnih službi, odbijanje primene Zajednice srpskih opština, zabranu korišćenja srpskih tablica i valute, uklanjanje srpskih murala iz gradova.

Sardone je inače potpredsednica italijanske stranke Liga i ujedno prva žena na tom položaju u stranci, a od 2019. godine je poslanica u Evropskom parlamentu i članica grupe "Patriote za Evropu"

U okviru Evropskog parlamenta član je Odbora za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane (ENVI), Pododbora za ljudska prava (DROI), član Delegacije za odnose sa južnoazijskim zemljama (DSAS), delegacije u Parlamentarnu skupštinu Evro-Latinske Amerike (DLAT) i zamenik u Odboru za spoljne poslove (AFET) i Odboru za industriju, istraživanje i energiju (ITRE).



