SUZAVAC, GUMENI MECI, PENDRECI, VODENI TOPOVI... Šta bi policija na Zapadu upotrebila protiv blokadera terorista u Novom Sadu? (VIDEO)

RADI se o bezumnim akcijama ljudi koji nisu imali za cilj ništa nego drugo da uništavaju i da zastrašuju javnost i članove naše zajednice drže u strahu. Ponašanje kojem smo prisustvovali je za gađenje. Dok je manji broj prisutnih odlučio da počini nasilje i destrukciju, oni koji su samo posmatrali i stajali tu su apsolutno saučesnici u tome - iako se ova rečenica može lako protumačiti da je iz Srbije, jer tačno opisuje delovanje blokadera terorista, ona je ipak iz Velike Britanije.

Naime, u jeku protesta koji su zahvatili Veliku Britaniju gorenavedenu izjavu dala je pomoćnica načelnika policije Lindzi Baterfield.

U vreme dok blokaderi sprovode jezivo nasilje na građanima Srbije ne libeći se da brutalno napadnu policiju prirodno je da se pitamo kako se sa blokaderima na ulicama obračunava policija na Zapadu, tj. u Engleskoj, Irskoj, Francuskoj, Grčkoj...

U Velikoj Britaniji policija nije se libila da upotrebi silu kako bi se obračunala sa blokaderima. Naime, 4. avgusta prošle godine Britanska policija je sopštila da je uhapšeno 147 osoba na protestima. Kao što vidimo iz izjave pomoćnice načelnika policije nisu krivi samo oni koji prave nasilje "već i oni koji su stajali i posmatrali" oni su takođe saučesnici.

Svakako, Vlada Velike Britanije dala je "zeleno svetlo", čvrsto podžala policiju u borbi protiv nasilnika na ulicama.

Dan pre, 3. avgusta premijer Velike Britanije Keir Starmer izjavio je da "nema izgovora za nasilje" u nasilnim protestima.

Plastičnim mecima raspalili na blokadere u Irskoj

12. juna ove godine u Irskoj čim su krenuli da protesti zadobijaju nasilan karakter policija je brualno reagovala. Izvela je vodene topove i raspalila po nasilnica.

Sedmicu ranije policija je takođe oštro reagovala.Policija Severne Irske (PSNI) odgovorila je upotrebom vodenih topova i ispaljivanjem plastičnih metaka kako bi rasterala masu, preneo je tada Gardijan.

Svakako blokaderima su tada stavili do znanja, buralno ćemo vas tući i pucaćemo na vas ako krenete sa nasiljem. Što su i učinili.

Ministarka pravde, Naomi Long, ocenila je da nered koji su pravili blokaderi dok ih policija nije silom razbila "nema mesta u društvu".

Francuska: Ko blokira, dobije vodeni top!

Da francuska policija ima nultu toleranciju prema blokaderima jasno je odavno.

Francuska policija upotrebila još pre više godina vodeni top kako bi rasterala blokadere koji su blokirali skladište nafte na severozapadu države.

Francuska godinama na ovaj način rešava proteste.

Francuska je među predvodnicima represivnog odgovora na proteste. Tokom različitih protesta, uključujući one žutih prsluka, antivladine mitinge, penzionerske šetnje i rasne nemire, korišćeni su suzavac, šok-bombe, vodeni topovi i LBD puške za gumene metke. Suzavac se neretko ispaljuje preventivno, pre bilo kakvog nasilja.

Žuti prsluci (2019) godine, dobli su kao odgovor vodene topove, suzavac, šok-bombe...

Na protestima protiv penzijske reforme (2023) mogli smo da vidmo kako polcija u Britaniji koristi palice, suzavac, vodene topove...

Tu je i porotest San-Solin 2023. kada se policija sa nasilnicima obračunala gumenim mecima.

Dolazi i do smrtnih ishoda

Kako Britanska policija koristi izolaciju mase ("kettling"), gde se demonstranti zatvaraju u određenom prostoru, uz štitove, palice i konje za rasturanje mase, možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

U istoj vesti možete pogledati kako generalno policija na Zapadu (SAD, Velika Britanija, Švajcarska, Francuska...) se obračunavaju sa nasilnicima na ulicama koristeći upotrebom gumenih metaka, suzavaca, vodenih topova... U ovakvim akcijama policija dolazi i do smrtnih ishoda.

Protest u Grčkoj protiv mera štednje

Setimo se samo kako je policija u Grčkoj (2016) godine ispalila biber-sprej na penzionere koji su učestvovali u protestu protiv mera štednje i smanjenja penzija u centru Atine. Stavili

Dve godine kasnija, blokaderi su bacali farbu i kamenje na policajce u opremi za razbijanje demonstracija koji su štitili zgradu Parlamenta.

Grčka policija odmah je uzvratila suzavcem.

Napadi na policiju Srbiji

Jasno je da na Zapadu nema nesta nasilju na ulicama, da se sa blokaderima po kratkom postupku obračunavaju, dok sa druge strane policija u Srbiji koja profesionalno obavlja svoj posao sa upotrebom minimum sile i koja trpi jezivo nasilje od strane blokadera nalazi se na udaru upravo blokaderskih medija.

Podsetimo, blokaderi teroristi koji gotovo punih 10 meseci maltretiraju Srbiju u sredu su ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu opet pravili haos, a sve je počelo po istoj matrici kako je počeo haos 15. marta - famoznim davanjem zelenog svetla za nasilje.

Blokaderi su bacali topovske udare na policiju.

Da njihovo nasilje bude jezivije prete čak i porodicama policajaca.

Pitanje je koje se prosto nameće je šta bi upotrebila policija na Zapadu za ovakvo nasilje? Palice, suzavac, vodene topove... Da li bi bili upotrebljeni gumeni meci ili možda sve gorenavedeno?