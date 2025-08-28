DINKOVI SEPARATISTI SINOĆ UDARILI NA POLICIJU, A DANAS ZAHTEVAJU: Vreme je za stvaranje Nove Vojvodine! (FOTO)

SEPARATISTI Dinka Gruhonjića, nakon što su izazivali haos i nerede u Novom Sadu, sada traže da se Vojvodini vrate "ustavna prava" i da ta pokrajina mora da bude međunarodno priznata!

Foto: Printscreen

Na Gruhonjićevom portalu Autonomija objavljen je članak u kom se traži da se Vojvodini vrate "ustavna prava", da Vojvodina mora biti međunarodno priznata, da pitanje Vojvodine više ne može biti isključivo unutrašnje i nedodirljivo pitanje Srbije!

Foto: Printscreen

Zaključak je jasan - ako ne zaustavimo blokadere, izgubićemo severnu srpsku pokrajinu!