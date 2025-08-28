Politika

DINKOVI SEPARATISTI SINOĆ UDARILI NA POLICIJU, A DANAS ZAHTEVAJU: Vreme je za stvaranje Nove Vojvodine! (FOTO)

В.Н.

28. 08. 2025. u 10:40

SEPARATISTI Dinka Gruhonjića, nakon što su izazivali haos i nerede u Novom Sadu, sada traže da se Vojvodini vrate "ustavna prava" i da ta pokrajina mora da bude međunarodno priznata!

ДИНКОВИ СЕПАРАТИСТИ СИНОЋ УДАРИЛИ НА ПОЛИЦИЈУ, А ДАНАС ЗАХТЕВАЈУ: Време је за стварање Нове Војводине! (ФОТО)

Foto: Printscreen

Na Gruhonjićevom portalu Autonomija objavljen je članak u kom se traži da se Vojvodini vrate "ustavna prava", da Vojvodina mora biti međunarodno priznata, da pitanje Vojvodine više ne može biti isključivo unutrašnje i nedodirljivo pitanje Srbije!

Foto: Printscreen

Zaključak je jasan - ako ne zaustavimo blokadere, izgubićemo severnu srpsku pokrajinu!

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

EVROPOSLANICA SILVIJA SARDONE U PISMU UPITALA EP: Koje mere Evropa namerava da preduzme prema Prištini?
Politika

0 1

EVROPOSLANICA SILVIJA SARDONE U PISMU UPITALA EP: Koje mere Evropa namerava da preduzme prema Prištini?

EVROPOSLANICA Silvija Sardone iz redova italijanske Lige uputila je juče pismo Evropskom parlamentu u kome je pitala tu evropsku instituciju koje mere namerava da preduzme EU prema privremenim prištinskim institucijama kako bi se obezbedilo da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju puni demokratski i politički pristup, u skladu sa evropskim standardima u oblasti osnovnih prava i izbornih sloboda?

28. 08. 2025. u 11:32

SUZAVAC, GUMENI MECI, PENDRECI, VODENI TOPOVI... Šta bi policija na Zapadu upotrebila protiv blokadera terorista u Novom Sadu? (VIDEO)
Politika

0 5

SUZAVAC, GUMENI MECI, PENDRECI, VODENI TOPOVI... Šta bi policija na Zapadu upotrebila protiv blokadera terorista u Novom Sadu? (VIDEO)

RADI se o bezumnim akcijama ljudi koji nisu imali za cilj ništa nego drugo da uništavaju i da zastrašuju javnost i članove naše zajednice drže u strahu. Ponašanje kojem smo prisustvovali je za gađenje. Dok je manji broj prisutnih odlučio da počini nasilje i destrukciju, oni koji su samo posmatrali i stajali tu su apsolutno saučesnici u tome - iako se ova rečenica može lako protumačiti da je iz Srbije, jer tačno opisuje delovanje blokadera terorista, ona je ipak iz Velike Britanije.

28. 08. 2025. u 10:51

