SRAMNO: Separatista Žarko Bogosavljević poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli! (VIDEO)
SEPARATISTA Žarko Bogosavljević, blokaderski novinar iz Novog Sada, poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli.
On je na platformi Iks podeli sumanut post u kome je nedvosmisleno upućen poziv za napad na pripadnike MUP.
- Benzin poskupljuje jer ga ne koristite pravilno. Molotov - piše u postu koji deli Bogosavljević.
