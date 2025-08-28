SRAMNO: Separatista Žarko Bogosavljević poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli! (VIDEO)

SEPARATISTA Žarko Bogosavljević, blokaderski novinar iz Novog Sada, poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli.

Foto: Printscreen/Jutjub

On je na platformi Iks podeli sumanut post u kome je nedvosmisleno upućen poziv za napad na pripadnike MUP.

- Benzin poskupljuje jer ga ne koristite pravilno. Molotov - piše u postu koji deli Bogosavljević.