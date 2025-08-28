"ŽELIMO DA SVAKA PORODICA U SRBIJI ŽIVI BOLJE" Vučić: Paketom ekonomskih mera pokazujemo brigu prema građanima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu.
Vučić je naglasio da država paketom ekonomskih mera pokazuje brigu prema građanima.
- Želimo da svaka porodica u Srbiji živi bolje - napisano je u opisu fotografije.
Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Vlada Srbije danas doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka, 1. septembra na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.
Više o tome čitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
