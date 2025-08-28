Politika

"ŽELIMO DA SVAKA PORODICA U SRBIJI ŽIVI BOLJE" Vučić: Paketom ekonomskih mera pokazujemo brigu prema građanima

В.Н.

28. 08. 2025. u 08:31

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu.

ЖЕЛИМО ДА СВАКА ПОРОДИЦА У СРБИЈИ ЖИВИ БОЉЕ Вучић: Пакетом економских мера показујемо бригу према грађанима

Foto: Instagram/avucic

Vučić je naglasio da država paketom ekonomskih mera pokazuje brigu prema građanima. 

- Želimo da svaka porodica u Srbiji živi bolje - napisano je u opisu fotografije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Vlada Srbije danas doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka, 1. septembra na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.

Više o tome čitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAŠTO BOJANA SAVOVIĆ MORA BITI RAZREŠENA: Tužiteljka koja podstiče haos i nasilje prema policiji
Politika

0 0

ZAŠTO BOJANA SAVOVIĆ MORA BITI RAZREŠENA: Tužiteljka koja podstiče haos i nasilje prema policiji

U TRENUTKU kada ulične blokade sve otvorenije poprimaju obrise organizovanog nasilja, ali i kako tvrde pojedini pravni stručnjaci sadrže i sve elemente terorizma, a pravosudne institucije deluju paralizovano usled politizovanog tužilaštva, jedan lik postaje zaštitni znak tog rušilačkog pokreta, ta osoba nije aktivista, student, ni novinar, već javna tužiteljka, Bojana Savović

28. 08. 2025. u 09:33

Politika
Tenis
Fudbal
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)

TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)