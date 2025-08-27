Politika

BAČULOV OPET PREDVODI NAPAD NA POLICIJU: U prvim redovima sa blokaderima, bačen i topovski udar (VIDEO)

V.N.

27. 08. 2025. u 22:50

SEPARATISTA Miša Bačulov ponovo predvodi napad na policiju u Novom Sadu, ovog puta ispred Filozofskog fakulteta.

БАЧУЛОВ ОПЕТ ПРЕДВОДИ НАПАД НА ПОЛИЦИЈУ: У првим редовима са блокадерима, бачен и топовски удар (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Bačulov je viđen u prvim redovima kako predvodi blokadere u napad na organe reda.

Podsetimo, nasilni blokaderi su danas u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta napali pripadnike policije.

Blokaderi su počeli da gađaju policijske službenike flašama.

Incident je izazvao uznemirenost među građanima, a policija je bila primorana da reaguje kako bi obezbedila red i mir na javnom prostoru.

Teroristi otimaju policajcima štitove i bacaju topovske udare na policiju.

