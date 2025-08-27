BAČULOV OPET PREDVODI NAPAD NA POLICIJU: U prvim redovima sa blokaderima, bačen i topovski udar (VIDEO)
SEPARATISTA Miša Bačulov ponovo predvodi napad na policiju u Novom Sadu, ovog puta ispred Filozofskog fakulteta.
Bačulov je viđen u prvim redovima kako predvodi blokadere u napad na organe reda.
Podsetimo, nasilni blokaderi su danas u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta napali pripadnike policije.
Blokaderi su počeli da gađaju policijske službenike flašama.
Incident je izazvao uznemirenost među građanima, a policija je bila primorana da reaguje kako bi obezbedila red i mir na javnom prostoru.
Teroristi otimaju policajcima štitove i bacaju topovske udare na policiju.
