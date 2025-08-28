Politika

TAČNO U 21 ČAS: Vučić danas gost TV Pink

Novosti online

28. 08. 2025. u 06:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas će u 21 čas gostovati na TV Pink.

ТАЧНО У 21 ЧАС: Вучић данас гост ТВ Пинк

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić će govoriti o merama za bolji život građana, nasilju blokadera, dijalogu i predstojećim razgovorima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, kao i drugim aktuelnim temama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona