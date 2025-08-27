NIKAD DOSTA LAŽI N1 I NOVE S: Najpre monstruozno lagali o detetu iz Valjeva - Sada rade protiv svih građana Srbije

LAŽOVSKI okupacioni mediji N1 i Nova S, koji su besomučno lagali da je dete od 16 godina umrlo na protestu u Valjevu, sada vode kampanju protiv svih građana Srbije.

Foto: Printscreen

Naime, nakon monstruozne kampanje širenja laži i panike da je dečak iz Valjeva teško prebijen i preminuo od strane policije, sada su se upustili u novu kampanju protiv celog naroda time što su protiv ekonomskih mera i sniženja cena u marketima.

Podsećanja radi, da po direktivi moraju da kritikuju sve što predsednik Vučić uradi, čak i kada je to van svake pameti, govori i sledeći primer.

Lažovski tajkunski mediji, u januaru ove godine objavili su tekst pod naslovom: „Marže trgovinskih lanaca i preko 40 odsto, ako morate – u petak kupujte kod malih“, gde se otvoreno upozoravali na enormne zarade trgovina na račun potrošača.

Samo nekoliko meseci kasnije, u avgustu, isti medij pisao je: „Građani krpe kraj s krajem, a trgovine zarađuju držeći enormno visoke cene“.

Međutim, čim je predsednik Vučić predstavio paket ekonomskih mera, čiji cilj je upravo rasterećenje građana i stavljanje pod kontrolu najvećih trgovinskih marži, N1 je okrenuo ploču – više nije problem što trgovci zarađuju preko leđa naroda, već je problem što je država rešila da im stane na put.

Postalo jasno da se tajkunski mediji N1 i Nova s ne vodi interesima građana, već isključivo političkim nabojem i potrebom da napadne svaku inicijativu vlasti – čak i kada je reč o merama koje direktno pomažu domaćinstvima.

Podsetimo da su tako bili i protiv izgradnje auto-puteva, prenoseći lažne vesti i šireći paniku da su tuneli na novoizgrađenoj deonici "Miloša Velikog" nebezbedni za saobraćaj.

Istim tim putem su blokaderi kasnije došli na skup u Užice. Toliko o profesionalnosti i objektivnosti takozvanog "nezavisnog" medija.

Jedini cilj okupacionih tajkunskih medija ja napasti sve dobro što država i predsednik Vučić rade, odnosno napasti sve dobre mere koje idu u korist svih građana Srbije.

Država i Vučić su doneli mere u korist građana, a blokaderski N1 i Nova S rade direkto protiv građana!

