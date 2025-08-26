NASILJE BLOKADERA: Čanak komanduje, Bačulov predvodi teroristički napad na policiju (VIDEO)
MILAN Čanak komanduje na društvenim mrežama, a Miša Bačulov predvodi teroristički napad na policiju u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta.
Miša Bačulov, prema raspoloživim informacijama, preuzima vodeću ulogu u fizičkom napadu na organe reda, što događajima daje obeležja organizovanog terorističkog akta.
Veza između onoga što se dešava onlajn i onoga što se dešava na ulici sve je očiglednija, a posledice mogu biti dalekosežne.
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)