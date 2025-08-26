Politika

NASILJE BLOKADERA: Čanak komanduje, Bačulov predvodi teroristički napad na policiju (VIDEO)

Novosti online

26. 08. 2025. u 20:07

MILAN Čanak komanduje na društvenim mrežama, a Miša Bačulov predvodi teroristički napad na policiju u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta.

НАСИЉЕ БЛОКАДЕРА: Чанак командује, Бачулов предводи терористички напад на полицију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Miša Bačulov, prema raspoloživim informacijama, preuzima vodeću ulogu u fizičkom napadu na organe reda, što događajima daje obeležja organizovanog terorističkog akta.

Veza između onoga što se dešava onlajn i onoga što se dešava na ulici sve je očiglednija, a posledice mogu biti dalekosežne.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINJICI ZA BEBE

BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINjICI ZA BEBE