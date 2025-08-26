"NAŠA POLITIKA JE POLITIKA MIRA" Vučić se sastao sa Sorensenom (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
- Otvoren razgovor sa Peterom Sorensenom, fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje EU, kao i na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, pre svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana na KiM. Pokušaj zabrane učešća Srpske liste na predstojećim izborima još jednom potvrđuje da je poštovanje osnovnih prava i sloboda političkog delovanja Srba na KiM ugrožena.
Naša politika je politika mira, čvrsto posvećena traženju kompromisnih rešenja kroz dijalog, ali i odlučne i odgovorne borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa. Samo uz međusobno uvažavanje, jasnu odgovornost i punu primenu dogovorenog možemo govoriti o istinskoj stabilnosti za ceo region - napisao je Aleksandar Vučić.
