"NAŠA POLITIKA JE POLITIKA MIRA" Vučić se sastao sa Sorensenom (FOTO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 11:10

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

НАША ПОЛИТИКА ЈЕ ПОЛИТИКА МИРА Вучић се састао са Соренсеном (ФОТО)

Foto: Printskrin

- Otvoren razgovor sa Peterom Sorensenom, fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje EU, kao i na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.


Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, pre svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana na KiM. Pokušaj zabrane učešća Srpske liste na predstojećim izborima još jednom potvrđuje da je poštovanje osnovnih prava i sloboda političkog delovanja Srba na KiM ugrožena.

Naša politika je politika mira, čvrsto posvećena traženju kompromisnih rešenja kroz dijalog, ali i odlučne i odgovorne borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa. Samo uz međusobno uvažavanje, jasnu odgovornost i punu primenu dogovorenog možemo govoriti o istinskoj stabilnosti za ceo region - napisao je Aleksandar Vučić.


 

