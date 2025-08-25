ANA BRNABIĆ O NAPADIMA BLOKADERSKIH BANDI NA LEKARE: Gde je tužilaštvo?
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić oglasila se povodom današnje konferencije za medije direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu Bogdana Živanovića.
- Nakon današnje konferencije za medije Bogdana Živanovića, direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, a povodom napada na lekare i ostalo medicinsko osoblje Hitne pomoći od strane blokaderskih terorističkih bandi, jedino pitanje je – gde je tužilaštvo? - napisala je ona na Iksu.
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
