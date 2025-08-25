Politika

ANA BRNABIĆ O NAPADIMA BLOKADERSKIH BANDI NA LEKARE: Gde je tužilaštvo?

25. 08. 2025. u 17:40

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić oglasila se povodom današnje konferencije za medije direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu Bogdana Živanovića.

- Nakon današnje konferencije za medije Bogdana Živanovića, direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, a povodom napada na lekare i ostalo medicinsko osoblje Hitne pomoći od strane blokaderskih terorističkih bandi, jedino pitanje je – gde je tužilaštvo? - napisala je ona na Iksu.


 

