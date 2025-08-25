Politika

N1 PONOVO UHVAĆEN U LAŽI: Prvo udarili na Vučića što su trgovinske marže velike, a sad im kriv što su smanjene (FOTO)

В.Н.

25. 08. 2025. u 11:02

TAJKUNSKA N1 telezvija se potpuno pogubila u svojim lažima.

Н1 ПОНОВО УХВАЋЕН У ЛАЖИ: Прво ударили на Вучића што су трговинске марже велике, а сад им крив што су смањене (ФОТО)

Foto: Novosti

N1 u januaru:

Marže trgovinskih lanaca su ogromne. N1 danas, Vučiću, ne diraj trgovinske lance, nisu oni krivi!

Foto: Novosti

 

N1 avgust, samo dve i po nedelje pre predsednikovih mera:

Trgovinski lanci zarađuju na narodu!

Foto: Novosti

 

