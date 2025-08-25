N1 PONOVO UHVAĆEN U LAŽI: Prvo udarili na Vučića što su trgovinske marže velike, a sad im kriv što su smanjene (FOTO)
TAJKUNSKA N1 telezvija se potpuno pogubila u svojim lažima.
N1 u januaru:
Marže trgovinskih lanaca su ogromne. N1 danas, Vučiću, ne diraj trgovinske lance, nisu oni krivi!
N1 avgust, samo dve i po nedelje pre predsednikovih mera:
Trgovinski lanci zarađuju na narodu!
