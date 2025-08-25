NOVI PAKET MERA ZA DOBROBIT SVIH GRAĐANA Kakvi nas sve benefiti očekuju u narednom periodu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket mera koje će imati snažan uticaj na ekonomski i socijalni život građana.
U fokusu su marže i drastično smanjenje cena, ali i podrška porodicama, penzionerima, mladima i vulnerabilnim grupama.
Predstavljene mere izazvale su različite reakcije, od oduševljenja stručnjaka do podsmeha antisrpskih medija. U nastavku pogledajte kakvi nas sve benefiti očekuju u narednom periodu.
