SASTANAK ZAKAZAN ZA 9 SATI: Vučić danas sa ambasadorom Kine Li Mingom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga.
Sastanak sa ambasadorom Kine predviđen je za 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
