Politika

SASTANAK ZAKAZAN ZA 9 SATI: Vučić danas sa ambasadorom Kine Li Mingom

В.Н.

25. 08. 2025. u 07:19

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga.

САСТАНАК ЗАКАЗАН ЗА 9 САТИ: Вучић данас са амбасадором Кине Ли Мингом

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Sastanak sa ambasadorom Kine predviđen je za 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

