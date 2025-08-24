PADAJU RATE ZA STAMBENE KREDITE Vučić: Dobijamo najnižu kreditnu stopu u istoriji Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavlja danas nove mere države čiji je cilj značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije, prilikom čega se dotakao teme kreditnih stopa.

- Za stambene kredite ima dodatnih povoljnosti. Uzmete stambeni kredit, 90.000 na 30 godina. Iznos kredita, nominalna stopa 4,50, i smanjujemo za 0,5 indeksnih poena. I dozvoljavamo refinansiranje ljudima, koji imaju ova primanja. Dakle odmah se smanjuje kredit za nešto malo manje od 20%. Dakle, visina rate u evrima je bila 465, sada će biti 430. Zamislite šta je to puta 30 godina. To je opet cifra od 9 do 10.000 evra bez problema, opet desetina manje. Da ponovim, prihvata se refinansiranje za ljude koji su u toku ovih procesa. Bez troškova obrade kredita, nula dinara - naglasio je Vučić.

Rekao je da ljudi moraju dati oko 1000 evra na notare i razne stvari da bi samo podigli kredit.

- Smanjićemo te troškove za najmanje 50 odsto. Hoćemo da ljudi lepo žive, da mogu da ulože novac za najmanje para. Ovo su čudesne mere koje će povećati sveukupnu potrošnju, i koji će pomoći najsiromašnijima, običnim ljudima. Nije to za one stručnjake što imaju u državnom sektoru 7500 evra, a traže povećanje. I odbiju 5 odsto povećanje, traže 15 odsto! E pa ne može. Zbog najsiromašnijih donosimo mere. Ovo su izuzetne mere, sada ih možete kombinovati na različite načine. Vi mladi, iskoristite ovo, kada kupujete nekretninu skuplju od 100.000 evra, da uzmete još jeftinije kredite. Možete da kombinujete najpovoljnije kredite. Da sebi uzmete još veće domove, na najboljim lokacijama. I mogu da vam pomognu i bake, i deke i svi. Toliko smo široko ovo postavili, mnogo sam srećan zbog ovih mera. Ovo će imati veći efekat na značajnu grupu ljudi, rešavaće time svoje probleme - rekao je predsednik.