Politika

SKORO 70.000 LJUDI OKUPILO SE PROTIV BLOKADA, SVE PROTEKLO BEZ INCIDENATA: Obraćanje direktora policije

Novosti online

23. 08. 2025. u 20:22

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević obratio se građanima o današnjim skupovima protiv blokada.

СКОРО 70.000 ЉУДИ ОКУПИЛО СЕ ПРОТИВ БЛОКАДА, СВЕ ПРОТЕКЛО БЕЗ ИНЦИДЕНАТА: Обраћање директора полиције

Foto: Printscreen/Pink

Kaže da je Centar za društvenu stabilnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima, prijavio javna okupljanja u više gradova i opština na celoj teritoriji Republike Srbije.

U 71 opštini i gradu održana su mirna okupljanja, prema proceni policije na tim skupovima učestvovalo je 69.776 lica, naveo je.

- Nije bilo ni jednog incidenta. Nema povređenih građana, nema povređenih policajaca, nema slupanih objekata, prostorija bilo čijih. Sve je proteklo u najboljem redu i miru - kazao je on.

Želeo bi da i sva druga javna okupljanja na teritoriji Srbije u budućnosti budu mirni.

- Pozivam građane Srbije da se pridržavaju propisa - naveo je Vasiljević.

Istakao je da će policija očuvati stabilnost na svakom delu teritorije Srbije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu