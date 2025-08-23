SKORO 70.000 LJUDI OKUPILO SE PROTIV BLOKADA, SVE PROTEKLO BEZ INCIDENATA: Obraćanje direktora policije
DIREKTOR policije Dragan Vasiljević obratio se građanima o današnjim skupovima protiv blokada.
Kaže da je Centar za društvenu stabilnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima, prijavio javna okupljanja u više gradova i opština na celoj teritoriji Republike Srbije.
U 71 opštini i gradu održana su mirna okupljanja, prema proceni policije na tim skupovima učestvovalo je 69.776 lica, naveo je.
- Nije bilo ni jednog incidenta. Nema povređenih građana, nema povređenih policajaca, nema slupanih objekata, prostorija bilo čijih. Sve je proteklo u najboljem redu i miru - kazao je on.
Želeo bi da i sva druga javna okupljanja na teritoriji Srbije u budućnosti budu mirni.
- Pozivam građane Srbije da se pridržavaju propisa - naveo je Vasiljević.
Istakao je da će policija očuvati stabilnost na svakom delu teritorije Srbije.
