Politika

MOĆNE SLIKE IZ VLADIMIRACA: Srbija je ustala protiv blokada (FOTO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:18

GRAĐANI Vladimiraca podržali su veliki narodni skup protiv blokada.

МОЋНЕ СЛИКЕ ИЗ ВЛАДИМИРАЦА: Србија је устала против блокада (ФОТО)

Foto: Novosti

Veliki broj građana Vladimiraca sa zastavama Srbije poslao je je jasnu poruku da im je dosta blokada.

Foto: Novosti

 

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu