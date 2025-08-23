MOĆNE SLIKE IZ VLADIMIRACA: Srbija je ustala protiv blokada (FOTO)
GRAĐANI Vladimiraca podržali su veliki narodni skup protiv blokada.
Veliki broj građana Vladimiraca sa zastavama Srbije poslao je je jasnu poruku da im je dosta blokada.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
