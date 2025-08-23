Politika

SVIMA JE DOSTA BLOKADA: Poruka iz Ade (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:13

GRAĐANI Ade podržali su veliki narodni skup protiv blokada.

Foto: Novosti

- Svima je dosta blokada u našoj zemlji i želim da se ovo što pre završi - istakla je sugrađanka.

