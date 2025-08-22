SLIKA DVE SRBIJE: Na jednoj blokaderska, puna nasilja, na drugoj Vučićeva - Mir i stabilnost, zemlja koja se gradi i ide napred (VIDEO)

JASNA je razlika između one Srbije koju građanima nude blokaderi, i one Srbije koju građanima nudi predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin

To su, zapravo, dve potpuno različite Srbije.

Na jednoj strani je Srbija koju nude blokaderi - Srbija nasilja, nestabilnosti, nemira.

Na drugoj strani je Srbija predsednika Aleksandra Vučića - Srbija novih puteva, fabrika, svega onoga što je važno i presudno za njene građane, Srbija koja se gradi i razvija - mir i stabilnost.

Video koji sledi jasno pokazuje koja je razlika između ove "dve" Srbije: