BLOKADERI U PANICI NAKON VUČIĆEVOG POZIVA NA DIJALOG: Kako da izađu pred narod kad nemaju ni "p" od programa?

STUDENTI blokaderi ekspresno su odbili poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovor i dijalog pred svim kamerama.

Foto: Profimedia

A kako i da izađu na dijalog, kad nemaju ni "p" od programa za bolju i snažniju Srbiju.

Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.

A tu onda nastaje muk.

Podsetimo, blokaderi su na Vučićev poziv odgovorili da neće duel i neće da razgovaraju.

Foto: Printskrin

- Raspiši izbore. Nemamo o čemu drugom da pričamo - navodi se na društvenoj mreži Iks sa profila "Pravni u blokadi".