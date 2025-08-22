BLOKADERI U PANICI NAKON VUČIĆEVOG POZIVA NA DIJALOG: Kako da izađu pred narod kad nemaju ni "p" od programa?
STUDENTI blokaderi ekspresno su odbili poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovor i dijalog pred svim kamerama.
A kako i da izađu na dijalog, kad nemaju ni "p" od programa za bolju i snažniju Srbiju.
Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.
A tu onda nastaje muk.
Podsetimo, blokaderi su na Vučićev poziv odgovorili da neće duel i neće da razgovaraju.
- Raspiši izbore. Nemamo o čemu drugom da pričamo - navodi se na društvenoj mreži Iks sa profila "Pravni u blokadi".
