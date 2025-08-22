Politika

BLOKADERI U PANICI NAKON VUČIĆEVOG POZIVA NA DIJALOG: Kako da izađu pred narod kad nemaju ni "p" od programa?

22. 08. 2025. u 13:30

STUDENTI blokaderi ekspresno su odbili poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovor i dijalog pred svim kamerama.

БЛОКАДЕРИ У ПАНИЦИ НАКОН ВУЧИЋЕВОГ ПОЗИВА НА ДИЈАЛОГ: Како да изађу пред народ кад немају ни п од програма?

A kako i da izađu na dijalog, kad nemaju ni "p" od programa za bolju i snažniju Srbiju.

Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.

A tu onda nastaje muk.

Podsetimo, blokaderi su na Vučićev poziv odgovorili da neće duel i neće da razgovaraju.

- Raspiši izbore. Nemamo o čemu drugom da pričamo - navodi se na društvenoj mreži Iks sa profila "Pravni u blokadi".

