NAJVEĆI SKUP PROTIV BLOKADA: Pančevo želi mir (VIDEO)
NA 49 lokacija u Srbiji narod je ustao, građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli.
To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada.
Ovako je bilo u Pančevu:
