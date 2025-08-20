Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA U 50 GRADOVA: Procene BIA i MUP o broju okupljenih - više od 30.000 ljudi na ulicama

U UKUPNO 50 gradova i opština u Srbiji okupilo se prema procenama MUP 31.000 ljudi, a prema proceni BIA 34.000 ljudi koji su ustali protiv blokada.

To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

