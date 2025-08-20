BLOKADERSKA FABRIKA LAŽI – KRVAVE SLIKE KORISTE ZA ŠIRENJE PANIKE!

KRVAVE slike i stravične povrede, koje su tragičan rezultat kriminalnog napada maskiranih lica, zloupotrebljavaju se kao propagandno oružje. Lažni narativi kojima se povezuje policija ili vlast nemaju nikakve veze sa istinom i služe isključivo za širenje straha, političku manipulaciju i destabilizaciju društva.

Na društvenim mrežama poslednjih dana kruže uznemirujuće fotografije povreda uz koje se plasiraju potpuno neproverene i tendenciozne tvrdnje – da policija i “batinaši vlasti” upadaju u privatne radnje, kafiće i kuće u Valjevu, da prebijaju građane pajserima i da je meta svako ko podržava studentske proteste.

Pojedini nalozi tvrde da je u poslednjih nedelju dana napadnuta autolimarska radionica, tri kafića i dve porodične kuće, a sve to navodno “zbog podrške studentima”. Ove priče su sinhronizovano lansirane sa blokaderskih opozicionih naloga poznatih po huškanju i političkoj propagandi.

ISTINA JE POTPUNO DRUGAČIJA!

Zvanične informacije policije kažu jasno: "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju lica koja su 15. avgusta oko 21.10 časova u Ulici Alekse Dundića u jednom autocentru fizički napala i povredila dve osobe i pričinila materijalnu štetu.

Prema do sada prikupljenim informacijama, pet nepoznatih maskiranih lica ušlo je u objekat i drvenim palicama zadalo više udaraca u predelu glave i tela vlasniku autocentra J. J. i taksisti D. T, koji se tu zatekao, nakon čega su oštetili inventar, kao i više parkiranih vozila.

Obe povređene osobe zbrinute su u Urgentnom centru u Valjevu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Policija preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije i hapšenja izvršilaca ovog krivičnog dela, kao i rasvetljavanja svih okolnosti događaja."

OPASNA MANIPULACIJA

Korišćenje krvavih i šokantnih slika u kombinaciji sa dramatičnim, ali neproverenim narativima, predstavlja klasičan primer emocionalne manipulacije masama.

U psihologiji se ovaj mehanizam naziva apel na emociju straha i besa – kada se vizuelni sadržaj koristi da zaobiđe racionalno promišljanje i direktno izazove emotivnu reakciju kod publike.

Cilj ovakvih objava nije informisanje, već izazivanje osećaja nesigurnosti, gneva i identifikacije sa “žrtvom”. Na taj način se kreira podela na “dobre” i “zle”, dok se publika podstiče da reaguje impulsivno, a ne razumno.

Takva manipulacija oslanja se na poznati psihološki efekat gde slike sa jakim emotivnim nabojem nadjačavaju činjenice i dokaze. Ljudi u šoku manje proveravaju istinitost informacija i lakše prihvataju sugestiju da je za sve odgovorna određena grupa ili institucija.

Drugim rečima, ovo je propagandna tehnika zasnovana na emocionalnoj indoktrinaciji, koja ima za cilj da pokrene masu ka strahu, besu i destabilizaciji, a ne ka racionalnom razumevanju situacije.

ZAKON JASAN

Član 343. Krivičnog zakonika Republike Srbije jasno predviđa:



Ako se delo učini putem društvenih mreža ili medija – kazne su još strože.