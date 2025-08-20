Politika

I VLADIMIRCI KRENULI NA SKUP PROTIV BLOKADA: Kolone automobila i srpske zastave (FOTO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 17:34

I GRAĐANI Vladimiraca krenuli su na skup protiv blokada! Narodu je dosta blokada, žele da se vrate normalnom životu.

Foto Novosti

Građani su iz Vladimiraca krenuli u kolonama automobila. 

Iz automobila se vijore srpske trobojke. 

Foto Novosti

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život. 

