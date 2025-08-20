U NEDELJU PREDSTAVLJAMO NAJBOLJE MERE ZA NAROD, BIĆE ČUDESNO! Vučić iz prostorija SNS na Paliluli: Baš sam zadovoljan, bićete iznenađeni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je obnovljene prostorije SNS-a na Paliluli koje su blokaderi nedavno uništili i zapalili. Najavio je predstavljanje novih ekonomskih mera u nedelju, za koje je rekao da su najbolje za običan narod. Biće čudesno, verujem da će narod biti zadovoljan, poručio je Vučić.

Foto: Printskrin

- Srećan sam što sam doneo rakiju. Vidim nema stakla, na blizinu ne vidim, kad sam lupio u ono, pravim se da mi se nije ništa desilo, dobro je što ste sve očistili. U nedelju pratite imaćemo prezentaciju mera- rekao je Vučić.

Kaže da od 1. septembra počinje primena i da su to najbolje mere za običan narod.

- Krediti, kamatne stope na kredite za ljude koji nisu bogati će biti neuporedivo prihvatljiviji. Pobrinuli smo se za dodatnu podršku za najsiromašnije građane, za penzionere. Baš sam zadovoljan, tri sata smo imali sastanak o tome danas.

- Kako bi to Tramp rekao - "big, bjutiful dil". Idemo na mnogo lepih uredbi i zakona i da će ljudi biti zadovoljni - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Kaže da nema ljudi sa licem na blokadama i da nemaju šta da ponude.

- Toliko sam pod utiskom mera. Bićete iznenađeni - rekao je Vučić.

Na pitanje o okupljanju građana na 50 mesta protiv blokada, Vučić kaže da ne veruje da će blokaderi izaći.

- Najgluplje sam objašnjenje čuo. Kažu ne bismo napadali njihove prostorije, ali smo krenuli da napadamo kad smo videli da su ljudi u njima. Zamislite taj zločinački um, da im smeta što se ljudi tu nalaze. Rekao sam i Vučeviću i Ani kako je neverovatno da ih ubace u najgluplju zamku. Hoćete da mi kažete da oni mogu da napadaju prostorije kad su unutra ljudi? Kažete oni su čak to radili i sa praznim prostorijama. Radili bi to svakako. Zašto je manji greh da napadate prostorije u kojima su ljudi, od praznih prostorija. Ne mogu to da razumem. Video sam da je neko komentarisao to u "Novostima" na pametan način. Mi napadamo zato što su oni krenuli da se okupljaju u prostorijama. Ne znam šta je gore pravo da vam kažem - kaže Vučić.

Foto: Informer printksrin

Kaže da ima više tužilaca koji neće da gone blokadere.

- Čekaju da pobede i postanu važni u životu. Imate pravo na kocku, na političku procenu, ne znam kako mislite da opravdate protivzakonito delovanje. Ima ih na stotine i tužilaca i sudija, znamo mi to. Narod je sa pravom govorio da nije bilo pravde. Oni su želeli zloupotrebu pravde, nikad nisu gonili ljude koji su ojadili i opljačkali zemlju. Ali polako, mi određene mere ćemo krenuti da preduzimamo na određeni način, nešto će se videti manje na početku, ali će rezultati biti očigledni. Videćete promenu taktike u ponašanju državnih organa - kaže Vučić.

Ističe da se mnogo raduje nedelji i predstavljanju mera, jer će te mere biti čudesne za narod.

- Rusi bi rekli "velikoljepna". Biće čudesno i dobro, verujem da će narod biti zadovoljan. Neće biti više prevara - kaže Vučić.

Kaže da su ljudi neki napravili bajku o tobož studentima.

- Kada pitajte ko će da nam garantuje bezbednost i sigurnost, ko će da upravlja zemljom, nemaju odgovor. Znaju da bi bio haos. Važno je da se sa ljudima razgovara, a doći će vreme kada će da pokažu lica - to je rektor Đokić, Prelević, Božo ratkapna. Kada se to desi, to je kraj bajke, kraj svega - ističe predsednik.

- Ukupno ih je danas bilo 77 u Beorgadu, kod Pravnog fakulteta 50, kod Avijatičarskog trga 27. Pošto noću luduju, obično im se spava pa ne mogu da prikupe mnogo njih - kaže predsednik.

Kaže da su krenuli sa pričom da hoće pravdu, a onda su izmislili paganske običaje.

- Neko bi rekao satanističke, ja to ne bih tako nazvao. Sa 16 minuta tišine, to nigde u pravoslavnom svetu ne postoji. I sa paljenjem sveća tamo gde im nije mesto i tim trikovima koji potpadaju pod obojenu revoluciju. Nemate pravo da zaustavljate slobodu kretanja, a kada je sve to krenulo, preko 15.000 blokada puteva je bilo. Zamislite koliko miliona ljudi je zaustavljeno na putu negde. Pri tom su 23.000 skupova kriminalnih, protivzakonitih održali - kaže predsednik.

Ističe da je potrebno razumeti ljude koji veruju u blokade.

- Kod njih se pojavila nada, jer su oni trovani kako u zemlji ništa ne valja. Ali je najlakše ljude okrenuti protiv nekog svog. Svako od njih ima pravo na po 3 meseca odmora, da ne dođe da posao u neko vreme. Ja nemam, a moram da čujem svakoga i to mi je obaveza. A njihova je nada da bi moglo nešto da se promeni, jer im je neko rekao da će biti bolje. A da li će stvarno zemlja moći da ide napred, kada postavite pitanje u realnoj budućnosti, onda to nije baš tako. Posle 6 meseci mora neko da pita, a kako ćemo zaista da živimo, onda tu nastaju problemi - kaže predsednik.