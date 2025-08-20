JEDNA OD NAJODVRATNIJIH BRITANSKIH NVO RUŠI SRBIJU: Organizuje tribinu podrške blokaderskim teroristima!
"The Henry Jackson Society", jedna od najodvratnijih organizacija u službi britanske službe, koja radi direktno protiv interesa Srbije, organizuje 26. avgusta tribinu podrške blokaderskim teroristima koji danima seju mržnju i nasilje na ulicama Srbije, pale i ruše sve što im se nađe na putu.
Tribina se organizuje pod nazivom "Studentski protesti - šta dalje?"
Kako navodi britanska NVO, Srbija je svedočila "izuzetnom" studentskom pokretu koji zahteva odgovornost, transparentnost i političku obnovu.
Navode da je iskra protesta bio tragični kolaps nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je stradalo 16 ljudi
"Studenti" su svoju poruku poneli čak u Strazbur i Brisel – jedni biciklom, drugi pešice, navodi "The Henry Jackson Society.
Kažu da se fokus "pokreta" vremenom razvio od zahteva za dokumentacijom i odgovornošću u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice do poziva na vanredne izbore i formiranje nove parlamentarne liste, potpuno nezavisne od postojeće političke klase.
Iako svedočimo brutalnom nasilju od strane blokadera, britanska NVO tvrdi da se sve to odvija u uslovima eskalirajućeg nasilja, represije i oživljavanja opasne nacionalističke retorike?!
- Ovaj događaj okuplja stručnjake kako bi se analizirala politička kriza u Srbiji, studentska mobilizacija i izgledi za značajne promene. Učesnici će razgovarati o protestima, demokratiji i hitnoj potrebi za novim političkim poglavljem u Srbiji - navodi se u pozivu britanske NVO.
Inače, učesnica tribine podrške blokaderskim teroristima je i Helena Ivanov, saradnica-istraživač u pomenutoj antisrpskoj, britanskoj NVO, koja izaziva i huška na nerede na ulicama i jedna je od učesnika u obojenoj revoluciji.
