"PRIPADNICI FLOTILE SA PONOSOM ČUVAJU SVOJU ISTORIJU I TRADICIU ": Ministar Gašić prisustvovao 110. godišnjice Rečne flotile

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u vojnom kompleksu "Ušće" u Beogradu, vojnoj svečanosti povodom obeležavanja 110. godišnjice Rečne flotile i Dana roda rečnih jedinica.

Foto: Ministarstvo odbrane





"Uloga Rečne flotile u zaštiti građana i imovine u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih tehničko-tehnoloških opasnosti i nesreća na i u zahvatu vodnih puteva je, takođe, ključna. Imali smo prethodnih godina priliku da se uverimo u umeće i sposobnosti njenih pripadnika koji su, u kriznim situacijama, bili na visini zadatka", istakao je ministar odbrane.

On je pripadnicima Rečne flotile poželeo da ih u zaštiti naših reka prati snažno zdravlje i junačka sreća.

"Rečni putevi Srbije nisu samo prirodne linije - one su arterije života, trgovine, kulture i zajedništva i uvek su čuvane sa posebnom pažnjom i odanošću, a vaša uloga u tome je nezamenljiva. Neka vam žrtva i posvećenost vaših prethodnika tokom istorije duže od jednog veka bude vodilja kako da i u budućnosti razvijate i unapređujete vašu slavnu jedinicu", rekao je Gašić.

Foto Vojska Srbije

Tom prilikom, zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković istakao je da su istorijat jedinice obeležili pre svega njeni slavni prethodnici, rečni ratnici, branioci slobode rečnih tokova i njenih brodova.

"Danas je Rečna flotila važna jedinica Vojske Srbije, opremljena i osposobljena za realizaciju zadataka na unutrašnjim plovnim putevima. Pripadnici Rečne flotile sa ponosom čuvaju svoju istoriju i tradiciju i dostojni svojih prethodnika posvećeno, profesionalno i stručno izvršavaju sve zadatke koji su pred njih postavljeni", rekao je general-potpukovnik Janković.

Komandant Rečne flotile kapetan bojnog broda Darko Stričić je rekao da je veoma bogata istorija i tradicija Rečne flotile odlična polazna osnova za izgradnju sposobnosti jedinice u miru, a radi priprema za odbranu zemlje, što je njen osnovni zadatak.

Ovom prilikom, kapetan bojnog broda Stričić sumirao je rezultate rada jedinice tokom prethodne godine i zaključio da je jedinica održala zahtevan nivo operativne sposobnosti.

Prisutnima je predstavio zadatke jedinice u narednom periodu, od kojih je izdvojio i pripreme za izvođenje predstojeće vojne parade "Snaga jedinstva".

Povodom praznika najistaknutijim pojedincima flotile zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković uručio je nagrade i pohvale, a u nastavku svečanosti upriličen je defile brodova.

Obeležavanju praznika prisustvovali su komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) brigadni general Slađan Hristov, načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) brigadni general Stanisav Mijailović, komandant Prve brigade kopnene vojske brigadni general Jovica Matić, komandant Četvrte brigade kopnene vojske pukovnik Grujica Vuković i zamenik šefa Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.

Dan rečnih jedinica i Dan Rečne flotile obeležavaju se 19. avgusta u znak sećanja na dan kada je, 1915. godine, sa Čukaričke padine porinut prvi srpski ratni brod oklopni čamac "Jadar", čime je otpočela bogata istorija srpske rečne ratne flotile.

(Tanjug)

