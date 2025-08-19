Politika

UHAPŠENI JOVOVIĆ PREDVODNIK NASILNIH BLOKADERA USTAŠA Sa Gruhonjićem se zalagao za rasparčavanje Srbije i da se naš narod proglasi genocidnim

В.Н.

19. 08. 2025. u 10:10

BLOKADER Radivoje Jovović u novom nasilničkom poduhvatu.

УХАПШЕНИ ЈОВОВИЋ ПРЕДВОДНИК НАСИЛНИХ БЛОКАДЕРА УСТАША Са Грухоњићем се залагао за распарчавање Србије и да се наш народ прогласи геноцидним

Foto: Novosti

Nasilnik blokadera ustaša Jovović od ranije je već poznat po svom nasilničkom ponašanju.

Često je viđen kako napada i vređa srpsku policiju, ali to nije sve, učestvovao je i u paljenju prostorija SNS.

Ni to nije sve, Jovović je svojevremeno tvrdio da su Srbi genocidan narod.

Sa Gruhonjićem je tražio i otcepljenje Vojodine i rasparčavanje Srbije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!