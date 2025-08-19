UHAPŠENI JOVOVIĆ PREDVODNIK NASILNIH BLOKADERA USTAŠA Sa Gruhonjićem se zalagao za rasparčavanje Srbije i da se naš narod proglasi genocidnim

BLOKADER Radivoje Jovović u novom nasilničkom poduhvatu.

Foto: Novosti

Nasilnik blokadera ustaša Jovović od ranije je već poznat po svom nasilničkom ponašanju.

Često je viđen kako napada i vređa srpsku policiju, ali to nije sve, učestvovao je i u paljenju prostorija SNS.

Ni to nije sve, Jovović je svojevremeno tvrdio da su Srbi genocidan narod.

Sa Gruhonjićem je tražio i otcepljenje Vojodine i rasparčavanje Srbije.