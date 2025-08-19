ZDENKO TOMANOVIĆ PREUZIMA STUDENTE BLOKADERE: Oslovljavaju ga sa "Big Boss", ovo je njihov plan

STUDENTI blokaderi su najavili prelazak u novu fazu delovanja, a šta to znači, ovom prilikom otkrivamo svim čitaocima, ali i samim blokaderima, s obzirom da mnogi od njih nisu svesni onoga što sledi.

Kako saznajemo, beogradski advokat Zdenko Tomanović je okupio svoju grupu probranih studenata – blokadera, ali i nekih zaposlenih na Univerzitetu, preko kojih tokom leta preuzima ceo takozvani studentsko – blokaderski pokret.

Ova grupa blokadera se intenzivno sastaje sa Tomanovićem u njegovim kancelarijama, gde dobijaju precizne instrukcije, pri čemu ga svi oni, usled posebnog poštovanja, međusobno oslovljavaju sa „Big Boss“.

Na koji način tačno ova grupa blokadera uspostavlja kontrolu? Kao prvo, eliminišu sve one koje Tomanović smatra konkurencijom, tako što po fakultetima lobiraju da na famoznu, takozvanu studentsku izbornu listu, ne budu stavljeni istaknuti blokaderski mentor Alek Kavčić i svi koji su povezani sa njim, odnosno „da im bude stavljen veto“ - kako oni to vole da kažu, dok ujedno lobiraju za pružanje podrške Milu Lomparu i ostalim blokaderskim „intelektualcima“ koje Tomanović gura.

Mnogo je važnije to što ova grupa na čelu sa Tomanovićem preuzima potpunu kontrolu nad aktivnostima studenata – blokadera kroz novoformiranu strukturu totalitarinog tipa pod nazivom „RJIL“ (Radna jedinica za izbornu logistiku). Upravo u toj „RJIL“ Tomanovićevi puleni imaju potpuni primat, a sada žele da u potpunosti zamene dosadašnje takozvano blokadersko vrhovno telo „VSD“.

Naime, s obzirom da su uspeli da ubace svoje ljude na ključne pozicije u „RJIL“, planiraju da kroz ovo telo sami sebe proglase za Centralni izborni štab („CiŠ“), čime bi i formalno preuzeli svu vlast nad blokaderima.

Kako ekskluzivno saznajemo, jedan od njihovih glavnih ciljeva je da ubace nasilje u svoje aktivnosti, pri čemu i sami priznaju da su zamišljeni i funkcionišu po totalitarističkom principu, bez bilo kakve transparentnosti i demokratskih načela.

Isto tako, posebno insistiraju na tajnosti svog delovanja i na tome da iza sebe ne ostave nikave „pisane tragove“ – po principu mafijaških i terorističkih organizacija, čiji „modus operandi“ žele da imitiraju. Kod ove grupacije posebno je primetna centralizacija, uz forsiranje beogradskih i aroganciju i nipodaštavanje prema blokaderima iz Niša i Kragujevca, koje smatraju nebitnim.

U tom smislu, poseban prezir imaju prema svojim „kolegama“ iz Novog Pazara, kojima se podsmevaju zbog toga što su pali na poligrafu kada su tokom juna jedni od drugih ukrali preko 7.000 evra, koje su blokaderi Državnog Univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) dobili od „sponzora“.

U skladu sa svojom devizom „Beograd ima primat – ostali gradovi se ništa ne pitaju!“, planiraju da blokaderima u ostalim gradovima pošalju svoje „emisare“ i „špijune“, jer ih smatraju nepouzdanim i nesposobnim. Sebe postavljaju kao jedine koji će donositi odluke, odnosno kao „mozak“ blokaderske organizacije, čije će naloge ostali blokaderi širom Srbije morati bespogovorno da izvršavaju.

Pored toga, nameravaju da u potpunosti pod svojom kontrolom drže i finansije, kao i da kontrolišu političko „udruženje“, kada ga budu registrovali. Kada je reč o finansijama, o tome ne brinu, pošto ih izdašno finansira takozvana „IT blokada“ – grupa prozapadnih IT kompanija koje blokaderima na nedeljnom nivou isplaćuju višemilionske iznose, dok intenzivno sarađuju i sa rukovodstvom NVO „CRTA“, koje pojedine zapadne države već godinama zasipaju sa milionima evra za izazivanje nereda u Srbiji.

Na osnovu svega ovoga, potpuno je jasno u kom pravcu ide aktivnost studentsko – blokaderskog pokreta i njihovog budućeg političkog udruženja koje formiraju, a koje im pravi takozvanu izbornu listu, i ko njima komanduje iz senke.