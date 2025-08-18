OKO NEKIH SE JOŠ SVAĐAJU, VLADAN ĐOKIĆ U PROBLEMU: Otkriveno koja ime blokaderi žele na "studentskoj listi"

GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević otkrio je imena koja bi trebala da se nađu na studentskoj blokaderskoj listi za eventualne izbore.

Kako je Vučićević istakao, blokaderi ne znaju gde udaraju, zakrvili su i jedva uspeli da se dogovore za samo četiri imena. Podsećanja radi, treba im 250, pa zamislite samo kakve će spletke međusobno da prave.

Prvi na ovoj listi za koju su se složile sve struje je advokat Zdenko Tomanović.

Drugi je rektor Vladan Đokić. Za njega su se manje više složili svi, ali su mu u našli u karijeri da je bio partijski kadar, i to SNS.

Treći na ovoj listi je Božo Prelević, zvani Božo Ratkapna. Za ovo ime najviše insistira Alek Kavčić, koga oni zovu investitor. Od njega stižu pare. Kavčić insistira na Preleviću jer mu garantuje da će mu to obezbediti povrat investicija.

Četvrto ime na ovoj blokadersko terorističkoj listi je Milo Lompar. Oko njega se žestoko svađaju. Na njemu insistiraju tzv. desničari, smatraju da treba da bude na vrhu. S druge strane, NVO sektor je oštro protiv, čak prete da će da se povuku sa liste ako na listi bude Lompar.

Pored njih, pominju se i imena poput Vladimira Štimca, Davuda Delimeđca, Seke Aleksić, Katarine Radivojević, Natalije Jovanović za koju je sporno jer ima dvostruko državljanstvo.