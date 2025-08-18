Politika

BLOKADERI VEČERAS POZIVAJU NA NOVO SILEDŽIJSTVO! Hoće da izazovu građanski rat, prete policiji spaljivanjem (FOTO)

В. Н.

18. 08. 2025. u 15:38

BLOKADERI teroristi najavili su novi haos za večeras, preteći nasiljem i krvoprolićem, pozivaju ljude ponovo na ulicu sa pozivom "Gde smo ono stali?".

БЛОКАДЕРИ ВЕЧЕРАС ПОЗИВАЈУ НА НОВО СИЛЕЏИЈСТВО! Хоће да изазову грађански рат, прете полицији спаљивањем (ФОТО)

Foto: Printksrin

Svedočili smo neviđenim scenama nasilja prethodnih dana, a sada prete novim krvoprolićem, želeći da izazovu građanski rat.

Pozivom "Gde smo ono stali?" aludiraju na nasilje koje su sprovodili prethodnih dana dana i pozivaju sa nastavkom toga, čime direktno hoće da izazovu građanski rat!

Na svom pozvivu za novi talas nasilja, stavili su sliku policajca na koga je bačen molotovljev koktel, što je direktna pretnja policiji.

Foto: Printksrin

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 50

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ERA LAŽI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (VIDEO)
Politika

0 9

ERA LAŽI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (VIDEO)

ŽIVIMO u vremenu kada svako može da piše po društvenim mrežama svakakve neistine, da vređa, osuđuje, targetira, podbunjuje jude i sve to krijući se pod lažnim imenima, a uz hordu svojih orkestriranih saboraca laži poprimaju oblik pandemije.

18. 08. 2025. u 15:39

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?