BLOKADERI VEČERAS POZIVAJU NA NOVO SILEDŽIJSTVO! Hoće da izazovu građanski rat, prete policiji spaljivanjem (FOTO)
BLOKADERI teroristi najavili su novi haos za večeras, preteći nasiljem i krvoprolićem, pozivaju ljude ponovo na ulicu sa pozivom "Gde smo ono stali?".
Svedočili smo neviđenim scenama nasilja prethodnih dana, a sada prete novim krvoprolićem, želeći da izazovu građanski rat.
Pozivom "Gde smo ono stali?" aludiraju na nasilje koje su sprovodili prethodnih dana dana i pozivaju sa nastavkom toga, čime direktno hoće da izazovu građanski rat!
Na svom pozvivu za novi talas nasilja, stavili su sliku policajca na koga je bačen molotovljev koktel, što je direktna pretnja policiji.
