GORAN JEŠIĆ PORUČIO STUDENTIMA FDU: Vi ste retardirani, glupi i sramotni!

BIVŠI funkcioner DS-a Goran Ješić javno je napao studente Fakulteta dramskih umetnosti.

Foto: Printskrin

- Retardirano, glupo i sramota! - odgovorio je Ješić na objavu stranice FDU u blokadi. Foto: Novosti

Podsetimo, na meti blokadera siledžija ovih dana su i prostorije SNS-a koje su uništavane danima unazad širom Srbije, a i sinoć smo svedočili jezivim scenama nastavka siledžijstva i huliganizma.

Blokaderi siledžije su zapalili i uništili prostorije SNS-a u Valjevu koje se nalaze u podnožju zgrade u kojoj ljudi žive.

Razbili su prozore na objektu, a kasnije ubacivali pirotehnička sredstva, baklje, topovske udare, kamenice, flaše, a životi građana koji žive u toj zgradi bili su ugroženi.