GORAN JEŠIĆ PORUČIO STUDENTIMA FDU: Vi ste retardirani, glupi i sramotni!

18. 08. 2025. u 09:24

BIVŠI funkcioner DS-a Goran Ješić javno je napao studente Fakulteta dramskih umetnosti.

ГОРАН ЈЕШИЋ ПОРУЧИО СТУДЕНТИМА ФДУ: Ви сте ретардирани, глупи и срамотни!

Foto: Printskrin

- Retardirano, glupo i sramota! - odgovorio je Ješić na objavu stranice FDU u blokadi.

Foto: Novosti

 

Podsetimo, na meti blokadera siledžija ovih dana su i prostorije SNS-a koje su uništavane danima unazad širom Srbije, a i sinoć smo svedočili jezivim scenama nastavka siledžijstva i huliganizma.

Blokaderi siledžije su zapalili i uništili prostorije SNS-a u Valjevu koje se nalaze u podnožju zgrade u kojoj ljudi žive.

Razbili su prozore na objektu, a kasnije ubacivali pirotehnička sredstva, baklje, topovske udare, kamenice, flaše, a životi građana koji žive u toj zgradi bili su ugroženi.

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 47

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14

