ŠEŠELJ O PROPASTI BLOKADERA: Na kraju ostaje samo drogirana fukara

17. 08. 2025. u 22:52

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da niko ne sme da napada policiju.

ШЕШЕЉ О ПРОПАСТИ БЛОКАДЕРА: На крају остаје само дрогирана фукара

- Policajac ima sva prava da odbrani sebe i da odbrani druge policajce i druge građane. To je njegov primarni zadatak, a ne da tetoši napadače i da vodi računa da li će napadač biti previše povređen - rekao je Šešelj.

Istakao je da se sve više ljudi distancira od blokadera.

- Na kraju ostaje samo drogirana fukara koja ne misli svojom glavom - kazao je Šešelj za TV Prva.

Najnoviji događaji govore da nam predstoji pretposlednja faza i uskoro poslednja faza ove totalne destrukcije koju predvode buntovnici, navodi lider radikala.

- Nije nemoguće da će ubiti nekoga. Oni su toliko krvožedni da su spremni i da krv proliju. To bi bila poslednja faza, a pretposlednja je besomučno, besciljno, iz čiste mržnje, divljačko, neracionalno uništavanje imovine - kazao je predsednik SRS.

