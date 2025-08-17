"KO BUDE UBIJAO POLICIJU BIĆE OSLOBOĐEN" Jezivi planovi blokadera terorista i njihovih mentora! (VIDEO)
SRĐAN Nogo uputio je jezive pretnje sprskoj policiji, a kako bi se dočepao ministarske fotelje, obećao je slobodu za sve koji ubiju neistomišljenike!
- Odavno govorim, ponavljam i garantujem ,ako me narod postavi za ministra pravde i ja se budem pitao, moj stav je da svi moraju da budu abolirani koji su išli na demonstracije. Svako ko bude uhapšen, šta god mu se stavi na teret i da povredi i ubije nekog ćaci policajca ili ćaci kriminalca treba da bude aboliran. Ako se ja budem pitao i bio ministar tako će biti, to treba garantovati ljudima - rekao je Nogo.
Da li će neko reagovati i uhapsiti ovog esktremistu?
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)