"KO BUDE UBIJAO POLICIJU BIĆE OSLOBOĐEN" Jezivi planovi blokadera terorista i njihovih mentora! (VIDEO)

SRĐAN Nogo uputio je jezive pretnje sprskoj policiji, a kako bi se dočepao ministarske fotelje, obećao je slobodu za sve koji ubiju neistomišljenike!

- Odavno govorim, ponavljam i garantujem ,ako me narod postavi za ministra pravde i ja se budem pitao, moj stav je da svi moraju da budu abolirani koji su išli na demonstracije. Svako ko bude uhapšen, šta god mu se stavi na teret i da povredi i ubije nekog ćaci policajca ili ćaci kriminalca treba da bude aboliran. Ako se ja budem pitao i bio ministar tako će biti, to treba garantovati ljudima - rekao je Nogo.

Da li će neko reagovati i uhapsiti ovog esktremistu?