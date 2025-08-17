SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

Mladen Nenadić / Foto Tanjug

Specijalni tužilac za organizovani kriminal, koji je prethodnih dana bio zvezda prozapadnih medija, istih onih koji aktivno učestvuju u organizaciji protesta, Mladen Nenadić, bukvalno je nestao iz javnosti. Njegova uloga u ovom trenutku nije tehnička ni sekundarna, već centralna, jer upravo u okviru Tužilaštva za organizovani kriminal leži isključiva nadležnost za gonjenje dela terorizma, koja se ne može prebaciti ni na jedan drugi organ.

Prema članu 391 Krivičnog zakonika Republike Srbije, terorizmom se smatra radnja onog ko, u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo, ili da prinudi državu da nešto učini ili ne učini, ili da ozbiljno ugrozi osnovne političke, društvene ili ekonomske strukture Srbije, izvrši neko od sledećih dela: napadne život, telo ili slobodu drugog lica; uništi državni ili javni objekat; razori infrastrukturu, saobraćajni sistem ili informacionu mrežu; ili izvrši bilo koju radnju koja može da ugrozi živote ljudi ili nanese ozbiljnu štetu po privredu.

Upravo se sve to trenutno događa, vidno koordinisano iz jednog centra, širom Srbije, organizovane grupe u više gradova Srbije koordinisano napadaju stranačke prostorije, uništavaju imovinu, prete visokim državnim funkcionerima, idu ispred kuća pojedinaca, organizuju upade, pale objekte, napadaju pripadnike policije, prebijaju novinare čije im se izveštavanje ne dopada i i napadaju čak i one koji se deklarišu kao neutralni, jer ako se ne prati zadata politika destrukcije svi su neprijatelji, i sve to objavljuju javno, uz pozive na ponovna okupljanja i eskalaciju. Uz podršku stranih medija, N1 i Nove S, koji aktivno učestvuju u organizaciji, i što je još gore potpuno neistinitoj intepretaciji događaja, svi elementi terorizma su tu.

Takođe, organizovani pozivi na ubistvo i hapšenje predsednika države, članova njegove porodice i drugih visokih funkcionera su dela koja se ne mogu podvesti ni pod jednu drugu kategoriju osim direktnog terorističkog podstreka.

"Svako ko je pročitao definiciju iz člana 391 zna da su kriterijumi jasni i nedvosmisleni- ovde se radi o organizovanim napadima s političkom pozadinom i svrhom, koji imaju za cilj destabilizaciju ustavnog poretka, zastrašivanje građana, slabljenje institucija i prinudu države da deluje pod pritiskom", za naš portal kaže izvor iz pravosuđa i dodaje:

"Ako ovakvo ponašanje, koje je snimljeno, dokumentovano i višestruko ponovljeno u različitim mestima, ne predstavlja objektivnu osnovu za aktiviranje člana 391 i otvaranje predmeta za terorizam, onda taj član faktički više ne postoji. Ukoliko tužilac za organizovani kriminal ne vidi ovde razlog za postupanje, onda ne postoji ništa što bi uopšte mogao ili smeo da goni."

Ćutanje Nenadića, dakle, nije samo institucionalni propust, već je u pitanju direktna obustava primene zakona, i to u situaciji koja nosi posledice po javni poredak, bezbednost građana, stabilnost institucija i samu državnost. Njegova javna tišina nije neutralnost, već pasivno odobravanje, niti je njegov izostanak tehnička greška, već jasno deklarisana politička pozicija.