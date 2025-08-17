Politika

SVE MASKE SU PALE Vučević: Lažni revolucionari lažnih političara, pokušavaju po svaki cenu da izazovu građanski rat - neće im proći

В.Н.

17. 08. 2025. u 10:30

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da su blokaderi koji su sinoć palili i uništavali sve pred sobom u Valjevu pokazali da je to slika i prilika njihovog političkog programa.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

-Spali, uništi, prebij i krvavim putem pokušaj da dođeš na vlast! To nije program, to je patološka mržnja prema SNS i Aleksandru Vučiću jer stvari nazivamo pravim imenom i razotkrivamo njihove krvave planove - izjavio je Vučević.

Jasno je, kako je rekao Vučević, da gazda blokadera Dragan Đilas traži prečicu za novo pustošenje državnog i opštinskih budžeta i krađu narodnih para, potpomognut antisrpskim tajkunskim medijima i lažnim nalozima na društvenenim mrežama sa kojim se konstantno šire laži, strah i haos. 

-Lažni revolucionari lažnih političara, pokušavaju po svaki cenu da izazovu građanski rat. Neće im uspeti, kao što im nije uspeo nijedan pokušaj izazivanja obojene revolucije. Sve maske su pale! Ljudi sve vide! Građani Srbije imaju vredne ruke, a ne krvave ruke kojima mašu ovi blokaderi fašisti! Srbija je država reda i zakona, a ne poligon za divljanje i iživljavanje lažnih revolucionara! Neće biti građanskog rata! Neće slomiti i uništiti Srbiju! Odgovaraće svi koji krše zakon! Pobediće Srbija i ovo zlo -poručio je Vučević.

