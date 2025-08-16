NAORUŽANI BLOKADERI SILEDŽIJE KRENULI NA PROTEST U VALJEVU

BLOKADERI siledžije krenuli su naoružani na protest u Valjevu sa namerom da izazovu incidente i sukob s policijom.

Foto Novosti

Goran Samardžić je jedan od glavnih "veterana", koordinator za komunikaciju sa plenumima blokadera na fakultetima.

Na bezbednosnom punktu u Valjevu, povodom neprijavljenog javnog okupljanja, zaustavljeni su Novaković Nemanja (2003) iz Užica, u društvu sa Drobnjaković Nemanjom (2002) iz Užica - kod njih su pronađene 2 baklje.

Goran Samardžić je upravljao automobilom u kom je pronađeno oružje. U pomenutom vozilu prilikom kontrole istog pronađeno je više bočica napunjenih zapaljivom materijom, selotejp trake, infuzije „štanga“, šafciger, gas maska kaciga kao i taktičke pantalone. Samardžić je planirao učešće na protestnom skupu u Valjevu.

Na bezbednosnom punktu na Iverku, mesto Popučke, grad Valjevo, zaustavljeno je putničko vozilo kojim je upravljao Martin Cvijović (1998) iz Kragujevca. Izvršenim pregledom, kod njega je pronađeno: 2 biber spreja, 1 fantomka i 1 kaciga, predmeti su se nalazili u crnom rancu. Takođe je izvršen pregled i putnika u vozilu Miloša Milunovića (1997) iz Beograda, kod kojeg su pronađena 2 biber spreja, 3 polufantomke tzv "bandale", 1 par rukavica, 1 kaciga i 1 molerska maska.