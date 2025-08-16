"NIJEDNO DETE NIJE UMRLO, NIJEDNO NIJE ŽIVOTNO UGROŽENO": Ministar Lončar o monstruoznim lažima koje šire blokaderi i tajkunski mediji

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar oglasio se povodom širenja besomučnih laži o pacijentima povređenim u demonstracijama u Valjevu.

- Zbog informacija da ima mrtvih i da je žrtva i dete od 16 godina, morao sam da se oglasim. U bolnici se trenutno nalaze 4 mlađe osobe - naglasio je ministar Lončar.

Kako je dodao, reč je o pacijentima koji nisu teže povređeni i koji danas i sutra izlaze iz bolnice.

- Oni se dobro osećaju i izlaze iz bolnice danas i sutra. Nemaju ozbiljnije povrede. To širenje panike da su nekom detetu od 16 godina otkazali bubrezi, da je krvarilo i da je u životnoj opasnosti, to apsolutno nije tačno. Prvo, svi znaju da bi dete koje je tako kritično prvo poslali u Tiršovu ili na Institut za majku i dete, kao i da u Srbiji nemamo privatnu bolnicu koja bi mogla da zbrine takvog maloletnog pacijenta. Tako da je to besmislica čista - poručio je Lončar.

On je izrazio nadu da su građani shvatili da postoje ljudi i mediji koji neprestano šire laži i izazivaju paniku.

- Svi oni će od Ministarstva zdravlja dobiti krivične prijave. Građani treba da znaju da vesti koje dolaze od N1, Danasa, Nove S, Vremena, da su čiste laži. Oni žele da kod građana izazovu uznemirenost, paniku, žele da ljudi vide kako se tamo negde ubijaju deca - upozorio je Ministar zdravlja.

On je apelovao da se ne zloupšotrebljavaju deca.

- Uvek će nam se to vratiti, ne činite to - zaključio je ministar Zlatibor Lončar.

Podsetimo, ministar zdravlja je reagovao nakon što je Slobodan Milinković zvani Piki putem društvenih mreža širio lažnu vest da je maloletni demonstrant u Valjevu preminuo nakon intervencije policije. Osim toga, mrežama se širila informacija da su dečaku najpre otkazali bubrezi i da je krvavio, a jedan muškarac je čak lažno svedočio kao njegov otac.

Milinković je danas uhapšen i preti mu i do 3 godine robije.

