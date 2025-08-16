"SVE ŠTO RADIMO, RADIMO ZA VAS" Vučić: Očekujte za 7 do 10 dana velike i važne mere i siguran sam dobre rezultate (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu sa jasnom porukom.
- Ne mogu više o nasilju najgorih, ovo je ozbiljan rad za sve pristojne ljude u Srbiji. - poručio je Vučić.
- Dragi narode, kakve god mere da smo donosili, uvek bi oni koji ostvaruju ogromne profite našli način da prevare i vas i državu. Ovog puta neće moći, jer smo se dosetili da uradimo dubinske, suštinske dugotrajne i kratkoročne mere kojima ćemo da obezbedimo bolji životni standard za građane Srbije, bolje uslove za naše proizvođače, onih koji jesu dobavljači za velike trgovinske lance i da spustimo hiperinflatorni pritisak od kojeg probleme ima svako od nas i svaka naša porodica. Ovo ulje košta 200 dinara, ukoliko mi postignemo ono što je naša namera ona neće biti preko 160-170 dinara. Ovo mleko - litar je oko 155 dinara. Ono vas neće koštati više od 130 dinara. Ovaj šećer je 112 dinara. On ne sme da pređe 100 dinara ukoliko mi svoj posao uradimo. Dve hiljade i šesto je kilogram ove kulen kobasice. Odlična je, ali malo ko može sebi da priušti kilogram od onih koji imaju niža primanja, ako bi ta cena išla na tek nešto iznad 2000. dinara onda bi mnogi naši ljudi koji imaju manje plate i niže penzije mogli to sebi da priušte i moći će. Ova kafa je skoro 490 dinara - 200 grama, može i mora da ide na niže. I na kraju, ovo je naš krompir, imamo ga svuda. Najpoznatiji i najbolji ivanjički krompir - 100 dinara. Siguran sam da trgovci mogu da zarade i ako je on 80 ili 85 dinara, da svaka porodica u Srbiji može da priušti dobar, kvalitetan i najbolji evropski krompir. Sve ovo što radimo, radimo i borimo se vas, građane Srbije. Očekujte za 7 do 10 dana velike i važne mere i siguran sam dobre rezultate za našu zemlju. - poručio je Vučić.
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)