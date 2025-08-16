BLOKADERI ustaše koji tri dana unazad sprovode najgore nasilje nad građanima koje fizički napadaju jer imaju drugačije mišljenje od njih i koji izvode jezive napade na policiju, večeras su krenuli u novu akciju nasilništva i siledžijstva.

Foto: Printskrin

Blokaderi su pirotehničkim sredstvima zapalili ulaz u zgradu Opštine Valjevo, javljaju lokalni mediji. Pogledajte snimak:

Blokaderi su demolirali i prostorije Mesnog odbora SNS na Zvezdari, nakon čega ih je policija uhapsila.

Blokaderi ustaše polupali su prozore na Gradskoj upravi u Valjevu.

Foto printskrin N1

Kod tržnog centra "Stari Merkator" na Novom Beogradu, u kom se nalaze i prostorije SNS, situacija se ne smiruje.

Brutalan napad izveli su blokaderi na policiju u Valjevu - gađaju ih kamenicama i pirotehničkim sredstvima.

Blokaderi u Novom Sadu uništili su večeras prostorije Gradskog odbora Pokreta socijalista u Bulevaru Mihajla Pupina.

Blokaderi su razbili i uništili prostorije Pokreta socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin i ispisali fašističku poruku "Vreme je da idete".

Foto Novosti

Divljanje blokadera nasilnika u Valjevu se nastavlja.U svom besu razbijajući prostorije SNS zapalili su i zgradu u kojoj se one nalaze. U toj zgradi ima i stanara koji tu žive i koji mogu da nastradaju od podmetnutog požara.

Situacija na protestu u Valjevu je eskalirala nakon što su blokaderi napali i zapalili prostorije Srpske napredne stranke.

Blokaderi bacaju topovske udare i petarde na policiju na Novom Beogradu. Vlada opšti haos.

Blokaderi iz Valjeva prete nasiljem na N1

Ovo su ustaše koje su napale prostorije SRS

Reč je o opštinskom odboru SRS u Zemunu.

- Mi nemamo finansijske mogućnosti da imamo danonoćno čuvanje svih opštinskih odbora, tako da čuvamo samo centralne odbore. Najvažnije mi je sada da dobijem imena konkretnih napadača - rekao je Šešelj.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Šešelj : Država će uraditi svoj posao, a ja svoj

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj je kazao da su blokaderi drogirani i da im preko ovoga neće preći.

- Kad prođe dejstvo droge kajaće se grozno što su se u to upuštali. J***ćemo im majku - poručio je predsednik SRS.

Informer javlja da su locirana trojica siledžija koji su napali prostorije SRS i očekuje se da će biti uhapšeni.

- Čeznem da dođem do njihovih imena. Država će uraditi svoj posao, a ja ću uraditi svoj - kazao je Šešelj.

Blokaderi ustaše napali prostorije SRS u Zemunu

Prostorije Srpske radikalne stranke u Zemunu našle su se na udaru blokadera koji su prolazili pored njih.



Blokaderi su ih gađali kamenicama, udarali motkama i šarali crvenim sprejem. Očekuje se da će policija uskoro privesti sve koji su vandalizovali prostorije.

Naoružani i u Beogradu

Blokaderi krenuli naoružani na protest u Valjevu

Blokaderi siledžije krenuli su naoružani na protest u Valjevu sa namerom da izazovu incidente i sukob s policijom.

Na bezbednosnom punktu na Iverku, mesto Popučke, grad Valjevo, zaustavljeno je putničko vozilo kojim je upravljao Martin Cvijović (1998) iz Kragujevca. Izvršenim pregledom, kod njega je pronađeno: 2 biber spreja, 1 fantomka i 1 kaciga, predmeti su se nalazili u crnom rancu. Takođe je izvršen pregled i putnika u vozilu Miloša Milunovića (1997) iz Beograda, kod kojeg su pronađena 2 biber spreja, 3 polufantomke tzv "bandale", 1 par rukavica, 1 kaciga i 1 molerska maska.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Goran Samardžić je jedan od glavnih "veterana", koordinator za komunikaciju sa plenumima blokadera na fakultetima.

Na bezbednosnom punktu u Valjevu, povodom neprijavljenog javnog okupljanja, zaustavljeni su Novaković Nemanja (2003) iz Užica, u društvu sa Drobnjaković Nemanjom (2002) iz Užica - kod njih su pronađene 2 baklje.

Goran Samardžić je upravljao automobilom u kom je pronađeno oružje. U pomenutom vozilu prilikom kontrole istog pronađeno je više bočica napunjenih zapaljivom materijom, selotejp trake, infuzije „štanga“, šafciger, gas maska kaciga kao i taktičke pantalone. Samardžić je planirao učešće na protestnom skupu u Valjevu.

Opozicioni političari predvode teroriste

Pojedini opozicioni političari pojavili su se u Valjevu na čelu blokadera terorista.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Podsetimo, treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su i policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. Jezivo nasilje se nastavlja, a blokaderi na odustaju od napada na sve koji drugačije misle sa očiglednom namerom da izazovu građanski rat na ulicama.

Blokaderi hteli da spale žive ljude

Prvu noć nereda blokaderi ustaše pokušali su da žive spale građane koji su se nalazili ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Tom prilikom fizički su nasrnuli na građane koji su im krivi samo zato što ne misle kao oni i povredili preko 60 osoba toliko da su bukvalno plivali u krvi.

Iste večeri u Beogradu sproveli su jeziv napad na policiju:

Drugo veče nereda obeležilo je divljaštvo blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke gde nije bilo nikoga. Blokaderi su lomili stakla, šarali i brutalno demolirali tuđu imovinu.

Isto veče desio se brutalan napad na policiju u Valjevu, gde su pripadnike policije blokaderi naoružani palicama, kamenjem, pirotehnikom i staklenim flašama bulvalno pokupšali da masakriraju.

Blokaderi su sinoć, kao i prethodnih noći, isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i flašama, kamenicama...

Blokaderi su sinoć još jednom pokazali pravo lice i da im je nasilje jedini manir! Nerede su pravili i u Novom Sadu, gde je jedna grupa blokadera napala i ekipu Informera gde su životno ugrozili kamermana tog medija i naneli mu teške teleskne povrede krvnički ga šutirajući dok on bespomoćno leži na zemlji.