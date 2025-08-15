Politika

NIGDE ODAVDE NEĆU DA IDEM Vučić: Svoj život sam posvetio i podario Srbiji

В. Н.

15. 08. 2025. u 20:21

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji.

НИГДЕ ОДАВДЕ НЕЋУ ДА ИДЕМ Вучић: Свој живот сам посветио и подарио Србији

Foto printskrin RTS

Uradili smo više u prethodnih 10 i 12 godina nego što je u Srbiji urađeno u prethodnih 60 godina. Da vas podsetim, nikada u Srbiji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada. Otkad imamo dinar kao valutu. Imamo ga u poslednjih 12-13 godina. Nikada nismo izgradili toliko puteva. Nikada toliko pruga. Nikada toliko naučno-tehnoloških centara. Nikada nismo imali tolike plate i penzije, a sad se borimo da imamo veće. Dakle, i nastavićemo to da radimo. Vi to možete da volite ili ne volite. Možete da me mrzite koliko god hoćete. To su činjenice. A ja sam se vezao za ovu zemlju. Nigde odavde neću da idem. Ja, za razliku od onih koji bi da me ruše, nemam račune u inostranstvu. Ne plaća me niko s polja, odgovoriću vam. Nemam vile u inostranstvu, za razliku od njih, ni kuće, ni stanove, niti bilo šta drugo. Ni u Trstu, ni u Barseloni, ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Minhenu, ni u Vašingtonu, niti bilo gde drugo. Niti me interesuje. Svoj život sam posvetio i podario Srbiji. U 11 godina nisam na odmoru proveo 7 dana. I ne tražim ja da to bilo ko poštuje, bilo ko oceni i voli. Ali vam govorim koliko je meni i mojoj porodici čista savest. I zato ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim. Ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje
Politika

0 15

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

Politika
Tenis
Fudbal
VATRENO KRŠTENJE: Petrović debituje za novi klub u grotlu Enfilda

VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"