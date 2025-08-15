NIGDE ODAVDE NEĆU DA IDEM Vučić: Svoj život sam posvetio i podario Srbiji

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji.

Foto printskrin RTS

Uradili smo više u prethodnih 10 i 12 godina nego što je u Srbiji urađeno u prethodnih 60 godina. Da vas podsetim, nikada u Srbiji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada. Otkad imamo dinar kao valutu. Imamo ga u poslednjih 12-13 godina. Nikada nismo izgradili toliko puteva. Nikada toliko pruga. Nikada toliko naučno-tehnoloških centara. Nikada nismo imali tolike plate i penzije, a sad se borimo da imamo veće. Dakle, i nastavićemo to da radimo. Vi to možete da volite ili ne volite. Možete da me mrzite koliko god hoćete. To su činjenice. A ja sam se vezao za ovu zemlju. Nigde odavde neću da idem. Ja, za razliku od onih koji bi da me ruše, nemam račune u inostranstvu. Ne plaća me niko s polja, odgovoriću vam. Nemam vile u inostranstvu, za razliku od njih, ni kuće, ni stanove, niti bilo šta drugo. Ni u Trstu, ni u Barseloni, ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Minhenu, ni u Vašingtonu, niti bilo gde drugo. Niti me interesuje. Svoj život sam posvetio i podario Srbiji. U 11 godina nisam na odmoru proveo 7 dana. I ne tražim ja da to bilo ko poštuje, bilo ko oceni i voli. Ali vam govorim koliko je meni i mojoj porodici čista savest. I zato ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim. Ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao.