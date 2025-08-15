NIGDE ODAVDE NEĆU DA IDEM Vučić: Svoj život sam posvetio i podario Srbiji
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji.
Uradili smo više u prethodnih 10 i 12 godina nego što je u Srbiji urađeno u prethodnih 60 godina. Da vas podsetim, nikada u Srbiji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada. Otkad imamo dinar kao valutu. Imamo ga u poslednjih 12-13 godina. Nikada nismo izgradili toliko puteva. Nikada toliko pruga. Nikada toliko naučno-tehnoloških centara. Nikada nismo imali tolike plate i penzije, a sad se borimo da imamo veće. Dakle, i nastavićemo to da radimo. Vi to možete da volite ili ne volite. Možete da me mrzite koliko god hoćete. To su činjenice. A ja sam se vezao za ovu zemlju. Nigde odavde neću da idem. Ja, za razliku od onih koji bi da me ruše, nemam račune u inostranstvu. Ne plaća me niko s polja, odgovoriću vam. Nemam vile u inostranstvu, za razliku od njih, ni kuće, ni stanove, niti bilo šta drugo. Ni u Trstu, ni u Barseloni, ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Minhenu, ni u Vašingtonu, niti bilo gde drugo. Niti me interesuje. Svoj život sam posvetio i podario Srbiji. U 11 godina nisam na odmoru proveo 7 dana. I ne tražim ja da to bilo ko poštuje, bilo ko oceni i voli. Ali vam govorim koliko je meni i mojoj porodici čista savest. I zato ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim. Ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
