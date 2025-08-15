VUČIĆ O DIVLJANJU BLOKADERA U NOVOM SADU: Sinoć nije bilo nikoga, pa ih je valjda provociralo staklo
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na divljanje blokadera u Novom Sadu.
- Ja sam rekao, moj je predlog bio, ja sam brinuo i o Miloševom i o 300 života, jer sam video zveri koje su kidisale na ljude i ljudske živote. Spalili bi ih kao u Glinskoj crkvi. Da nije bilo pripadnika vojske koji je ispalio hitac u vazduh, u skladu sa pravilom službe, u trenutku kada je bio povređen, spasavajući živote svojih pripadnika i štićenog lica. To se nije dogodilo pred prostorijama neke druge stranke, ti ljudi nigde nisu išli, oni su čuvali svoj dom i kući, napadnuti su na najbrutalniji način. Umalo su živi spaljeni. Sinoć nije bilo nikoga, pa ih je valjda provociralo staklo... Pa su išli dotle da su iništavali vodokotlić. Naša fina deca i naši fini građani! U demokratiji, u 21. veku, novinar koji priča o profesionalizmu, novinar N1 saopšti - "ovde je sve mirno, više od pola sata demonstranti uporno razboijaju prostorije SNS-a". To je slika i prilika obojene revolucije uvezene spolja, u kojoj mora da se širi mržnja prema nekome, jer nemate šta drugo da ponudite. Oni su sinoć pokazali sve. Nije bilo nikoga ko im se suprotstavljao, sve su rasturali i uništavali pred sobom Ceo program se sveo na šipke, motke, uništavanje - kaže Vučić.
