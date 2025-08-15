Politika

LAŽOMER: Krvava Odesa u Srbiji (VIDEO)

15. 08. 2025. u 14:27

DEŠAVANjA u Srbiji neminovno podsećaju na tragičan događaj koji je obeležio početak obojene revolucije u Ukrajini – masakr u Odesi 2014. godine. Tada je 46 ljudi proruske orijentacije izgubilo život, a desetine su ranjene.

Foto: Profimedia

Kada se danas, jednu deceniju kasnije, osvrnemo na taj događaj i uporedimo ga sa scenama koje smo juče gledali u Srbiji, dobro pripremljeni napadi na policiju i građane, organizovanje ekstremističkih grupa na ulicama i pokušaj da se nasiljem izazove politički prevrat – paralele su zastrašujuće. 

Blokaderi, naoružani motkama i pirotehničkim sredstvima, krenuli su u otvoreni napad na građane koji su se okupili u svojim stranačkim prostorijama, rešeni da budu živi štit od uništavanja koje su hteli da izvedu. Namera napadača bila je da ih bukvalno žive spale i ubiju. Samo puka sreća sprečila je da juče u Novom Sadu imamo istu vrstu masakra kakva se dogodila u Odesi. 

Odesa je upozorenje šta se dešava kada se ulično nasilje i politički radikalizam puste sa lanca.

