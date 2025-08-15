LAŽOMER: Krvava Odesa u Srbiji (VIDEO)
DEŠAVANjA u Srbiji neminovno podsećaju na tragičan događaj koji je obeležio početak obojene revolucije u Ukrajini – masakr u Odesi 2014. godine. Tada je 46 ljudi proruske orijentacije izgubilo život, a desetine su ranjene.
Kada se danas, jednu deceniju kasnije, osvrnemo na taj događaj i uporedimo ga sa scenama koje smo juče gledali u Srbiji, dobro pripremljeni napadi na policiju i građane, organizovanje ekstremističkih grupa na ulicama i pokušaj da se nasiljem izazove politički prevrat – paralele su zastrašujuće.
Blokaderi, naoružani motkama i pirotehničkim sredstvima, krenuli su u otvoreni napad na građane koji su se okupili u svojim stranačkim prostorijama, rešeni da budu živi štit od uništavanja koje su hteli da izvedu. Namera napadača bila je da ih bukvalno žive spale i ubiju. Samo puka sreća sprečila je da juče u Novom Sadu imamo istu vrstu masakra kakva se dogodila u Odesi.
Odesa je upozorenje šta se dešava kada se ulično nasilje i politički radikalizam puste sa lanca.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)