"OGROMAN NOVAC JE ULOŽEN U LOMLJENJE KIČME SRBIJI" Vučić: Borimo se protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vućić obratio se na svom Instagram nalogu
-Ogroman novac je uložen u lomljenje kičme Srbiji. Borimo se protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja, koje učestvuju u obojenoj revoluciji i žele slabiju Srbiju.- poručio je Vučić.
- Večeras smo svi videli da ta "divna deca" i ti "divni građani" su u stvari ljudi koji samo uništavaju tuđu imovinu i to brutalno i nemilosrdno, vršeći brojna krivična dela i sprovodeći teror. Najveće licemerje što su na jednoj od kriminalnih televizija rekli kako sve protiče mirno jedino što se uništavaju besumučno prostorije jedne političke organizacije. To nije bilo ni u Hitlerovo vreme. Država će morati da uradi svoj posao. Pravna država će morati da radi. I batinaši i ovi ljudi koji su ogoljeni neprijatelji svoje zemlje i svog naroda, jer ovo ne može da radi rekao bih ni gotovo normalan čovek. Tako da, oni će morati da odgovoaraju. Nema tu velike filozofoije. Ovde se vidi razlika između dva koncepta. Između jedne Srbije koja želi da ide napred i koja želi da radi, i koja želi da gradi ovu zemlju. I one kojoj je jedini jezik motka, sekira, pištolj, pirotehnička sredstva, uništiti negde nešto i tako dalje - poručio je Vučić.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
