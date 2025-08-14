"OGROMAN NOVAC JE ULOŽEN U LOMLJENJE KIČME SRBIJI" Vučić: Borimo se protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vućić obratio se na svom Instagram nalogu

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

-Ogroman novac je uložen u lomljenje kičme Srbiji. Borimo se protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja, koje učestvuju u obojenoj revoluciji i žele slabiju Srbiju.- poručio je Vučić.

- Večeras smo svi videli da ta "divna deca" i ti "divni građani" su u stvari ljudi koji samo uništavaju tuđu imovinu i to brutalno i nemilosrdno, vršeći brojna krivična dela i sprovodeći teror. Najveće licemerje što su na jednoj od kriminalnih televizija rekli kako sve protiče mirno jedino što se uništavaju besumučno prostorije jedne političke organizacije. To nije bilo ni u Hitlerovo vreme. Država će morati da uradi svoj posao. Pravna država će morati da radi. I batinaši i ovi ljudi koji su ogoljeni neprijatelji svoje zemlje i svog naroda, jer ovo ne može da radi rekao bih ni gotovo normalan čovek. Tako da, oni će morati da odgovoaraju. Nema tu velike filozofoije. Ovde se vidi razlika između dva koncepta. Između jedne Srbije koja želi da ide napred i koja želi da radi, i koja želi da gradi ovu zemlju. I one kojoj je jedini jezik motka, sekira, pištolj, pirotehnička sredstva, uništiti negde nešto i tako dalje - poručio je Vučić.