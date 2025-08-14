Politika

POLICAJCU RAZBIJENA GLAVA, ZASULI IH KAMENICAMA: Blokaderi napali i u Pančevu (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 23:13

BLOKADERI teroristi napali su večeras policiju u Pančevu.

ПОЛИЦАЈЦУ РАЗБИЈЕНА ГЛАВА, ЗАСУЛИ ИХ КАМЕНИЦАМА: Блокадери напали и у Панчеву (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Informer

Kako se može videti na snimcima koje objavljujemo, napad je bio žestok, a među povređenima ima i policajaca.

(Informer)

