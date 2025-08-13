ŠEŠELJ O REVOLTU LJUDI: Srbija više ovo ne može da podnese

SRBIJA više ne može da podnese ovo što nam se događa već 10 mesec, rekao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ljudi su toliko revoltirani, toliko ogorčeni da su morali nešto da preduzmu - kazao je Šešelj.

Nismo imali napade na sedišta konkurentskih političkih stranaka od vraćanja višestranačja, podsetio je predsednik SRS za Informer TV.

- Ove stvari treba privesti kraju jer Srbija trpi veliku štetu zbog ovoga - kazao je lider radikala.